محافظات تسجل أعلى درجة حرارة اليوم الأحد.. العظمى تصل إلى 42 مئوية

أكد تقرير الهيئة العامة الأرصاد الجوية، تسجيل عدد من المحافظات أعلى درجة حرارة اليوم الأحد، مشيرا إلى أن العظمى تصل إلى 42 درجة مئوية رغم استمرار التحسن النسبي في حالة الجو.

وسجلت الأقصر وأسوان وأبو سمبل أعلى درجة حرارة اليوم بـ41 درجة مئوية، فيما بلغت المحسوسة 42 درجة، وسجلت قنا 40 درجة مئوية والمحسوسة 41.

حالة الطقس اليوم الأحد

وسجلت الوادي الجديد 39 درجة مئوية والمحسوسة 40، وشلاتين 39 درجة مئوية والمحسوسة 42، والغردقة وشرم الشيخ وسفاجا 38 درجة مئوية والمحسوسة 41.

وعن حالة الطقس اليوم الأحد، قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه سيكون حارا رطبا خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يشهد اليوم ارتفاعا في نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

درجات الحرارة اليوم الأحد

- العظمى القاهرة 33 المحسوسة 36.

- العظمى العاصمة الإدارية 33 المحسوسة 36.

- العظمى بنها 33 المحسوسة 36.

- العظمى دمنهور 33 المحسوسة 36.

- العظمى وادي النطرون 34 المحسوسة 37.

- العظمى كفر الشيخ 33 المحسوسة 36

- العظمى المنصورة 33 المحسوسة 36

- العظمى الزقازيق 34 المحسوسة 37

- العظمى شبين الكوم 33 المحسوسة 36

- العظمى طنطا 33 المحسوسة 36

- العظمى دمياط 31 المحسوسة 34

- العظمى بورسعيد 31 المحسوسة 34

- العظمى الإسماعيلية 35 المحسوسة 36

- العظمى السويس 35 المحسوسة 36

- العظمى العريش 31 المحسوسة 34

- العظمى رفح 30 المحسوسة 33

- العظمى رأس سدر 34 المحسوسة 37

- العظمى نخل 32 المحسوسة 34

- العظمى كاترين 32 المحسوسة 34

- العظمى الطور 33 المحسوسة 36

- العظمى طابا 32 المحسوسة 34

- العظمى شرم الشيخ 38 المحسوسة 41

- العظمى الإسكندرية 31 المحسوسة 34

- العظمى العلمين الجديدة 30 المحسوسة 33

- العظمى مطروح 30 المحسوسة 33

- العظمى السلوم 30المحسوسة 33

- العظمى سيوة 34 المحسوسة 36

- العظمى رأس غارب 38 المحسوسة 41

- العظمى الغردقة 38 المحسوسة 41

- العظمى سفاجا 37 المحسوسة 40

- العظمى مرسى علم 38 المحسوسة 41

- العظمى شلاتين 39 المحسوسة 42

- العظمى حلايب 35 المحسوسة 38

- العظمى أبو رماد 35 المحسوسة 38

- العظمى رأس حدربة 36 المحسوسة 39

- العظمى الفيوم 35 المحسوسة 37

- العظمى بني سويف 34 المحسوسة 36

- العظمى المنيا 35 المحسوسة 37

- العظمى أسيوط 35 المحسوسة 37

- العظمى سوهاج 36 المحسوسة 38

- العظمى قنا 40 المحسوسة 41

- العظمى الأقصر 41 المحسوسة 42

- العظمى أسوان 41 المحسوسة 42

- العظمى الوادي الجديد 39 المحسوسة 40

- العظمى أبو سمبل 41 المحسوسة 42.