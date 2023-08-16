بيع محلات تجارية بسوهاج الجديدة بقيمة 27.3 مليون جنيه في مزاد علني

أعلن المهندس محمد عبد الله رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أنه في إطار خطة الجهاز لطرح محلات تجارية ووحدات إدارية ومهنية وصيدلية بالمزاد العلني، وطرح كانتين داخل الجهاز أقيم اليوم جلسة المزاد العلني لبيع المحلات التجارية وصيدلية ووحدات إدارية ومهنية وكانتين.

بيع وحدات مهنية وإدارية

أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة أن إجمالي المزاد 27.3 مليون جنيه وجاءت الأماكن المطروحة 2 محل وصيدلية بسوق 3، 3 محال بمنطقة 21 عماره المنفذة عن طريق الجهاز و تم ترسية محل رقم 1 بنشاط صيدلية بسعر 300.000 ج للمتر بمساحة 30.70 م ومحل رقم 22 بنشاط سوبر ماركت بسعر 172.000 جنيه للمتر بمساحة 30.55، ووحدات أخرى.

وأضاف المهندس محمد عبد الله يوسف بأن هذا الإقبال جاء نتيجة عمل وجهد مستمر وأن مدينة سوهاج الجديدة مدينة واعده لجذب الاستثمارات في صعيد مصر.