إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق «القاهرة- الفيوم»

أصيب 7 أشخاص بإصابات متنوعة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «القاهرة- الفيوم» الصحراوي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، قرب بوابات تحصيل الرسوم بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها، وانقلابها في نهر الطريق.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية جراء الحادث، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور لاتخاذ اللازم.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، إخطارًا يفيد ورود بلاغ لشرطة النجدة من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق الفيوم الصحراوي، قرب البوابات، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 7 أشخاص في الحادث

وأسفر حادث طريق الفيوم الصحراوي، عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين جروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، فيما دفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم العلاج اللازم لهم.

وجرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.