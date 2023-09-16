الأفلام المصرية تحقق 3 ملايين جنيه في دور السينما خلال 24 ساعة

عادت إيرادات الأفلام المصرية المعروضة في السينمات، الارتفاع بشكل نسبي بعد فترة من التراجع، ونجحت في تحقيق إجمالي إيرادات بلغ 3.1 مليون جنيه وذلك عن أمس الجمعة، وفقا لتقرير الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وجاء في المركز الأول فيلم «فوي فوي فوي» بطولة الفنان محمد فراج محققًا مليون و119 ألف جنيه، بينما تراجع فيلم «العميل صفر» إلى المركز الثاني بـ 817 ألف جنيه، يليه فيلم «وش في وش» في المركز الثالث بـ 718 ألف جنيه، أما في المركز الرابع فيلم «أولاد حريم كريم» بـ 253 ألف جنيه.

إيرادات ضعيفة لـ «شمس» في أسبوعه الثاني.. و«تاج» يحقق 912 جنيها

ويواصل فيلم «بيت الروبي» تحقيق إيرادات ليحقق 132 ألف جنيه، وحقق فيلم «مرعي البريمو» بطولة الفنان محمد هنيدي إيرادات بلغت 33.2 ألف جنيه، يليه فيلم «ع الزيرو» بطولة محمد رمضان بـ 23.5 ألف جنيه، بينما حقق فيلم «مستر إكس» 24 ألف جنيه.

وجاء فيلم «البعبع» في المركز التاسع في قائمة الإيرادات اليومية للأفلام المصرية محققًا 6 آلاف جنيه، بينما يستمر فيلم «شمس» في السينمات لأسبوعه الثاني محققًا 4.6 ألف جنيه، بينما تذيل الإيرادات فيلم «تاج» بـ 912 جنيهًا.