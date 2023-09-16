«زراعة النواب»: قرارات الرئيس السيسي اليوم تؤكد اقترابه من المواطن البسيط

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن قرارات الرئيس السيسي، اليوم خلال افتتاح مشروعات حياة كريمة بمحافظة بني سويف، تؤكد حرصه على تخفيف معاناة المواطنين البسطاء وفي مقدمتهم الفلاح البسيط، وهو ما يعكس تقدير القيادة السياسية للدور الوطني الذي يقوم به الفلاح المصري.

«الحصري»: الرئيس قريب من المواطن

وأضاف «الحصري»، في بيان، قرارات الرئيس اليوم، ليست جديدة عليه، فهو دائما، يؤكد اقترابه من المواطن البسيط والمشكلات التي يعاني منها، كما أن القرارات المتعلقة بصغار الفلاحين والمزارعين تؤكد حرص الرئيس السيسى على مساعدة الفلاحين.

وأشار إلى أهمية ما أعلنه الرئيس بشأن قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، وكذلك إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن تلك القرارات تعطي دفعة قوية للمزارعين وصغار الفلاحين وتشجعهم على مواصلة دورهم الوطني في تحقيق استراتيجية الدولة نحو التوسع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن قطاع الزراعة يشهد طفرة حقيقية في عهد الرئيس السيسي، بفضل المشروعات القومية في ذلك القطاع، وكذلك القضاء على الأزمات الماضية مثل أزمة الأسمدة، وبوار بعض الأراضي بسبب عدم وصول مياه الري، وهي المشكلات التي تم حلها نهائيا.

قرارات الرئيس السيسي

وثمن النائب هشام الحصري، جميع القرارات التي أعلنها الرييس اليوم، والتي جاءت كالتالى:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالي 5 ملايين أسرة.

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن.

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

سابعا- قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.