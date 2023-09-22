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انتهاء المرحلة الثانية من برنامج التربية الإيجابية في «المنتزه أول» بالإسكندرية

كتب:

خالد غنيم
09:56 ص | الجمعة 22 سبتمبر 2023
ندوة بحي المنتزه أول بالإسكندرية

ندوة بحي المنتزه أول بالإسكندرية

قال اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية، ورئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفل، إنه في إطار التعاون بين وزارة والصحة والسكان وهيئة اليونيسيف وإدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الشئون الصحية، وتم الانتهاء من المرحلة الثانية لبرنامج التوعية «التربية الإيجابية»، تطبيقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

‏3 ورش عمل

‏وأوضح رئيس حي المنتزه أول، أن الهدف من البرنامج نشر مفاهيم صحية وتربوية صحيحة بين المواطنين لبناء أسر قوية ومجتمع متقدم، وذلك لعدد 19 أما و20 طفلا من خلال 3 ورش عمل في قاعة الاجتماعات بديوان عام حي المنتزه أول، وتضمنت الصحة والتغذية، أهمية الألف يوم الأولى في حياة الطفل، التطور النفسي الاجتماعي في المراحل العمرية المختلفة، التطور النفسي الاجتماعي، دور الرجل في التربية الإيجابية، مبادئ التربية الإيجابية، تنمية المهارات.

تدريب السيدات

وأضاف رئيس حي المنتزه، أنه تم تدريب السيدات من خلال الدكتورة عبير عبدالله السيد مسؤولة الإعلام والتدريب بإدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الشئون الصحية، تحت إشراف وتنسيق مسؤول وحدة السكان ورئيس وحدة حماية الطفل.

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