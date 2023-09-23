تعرف على فضل السعي في قضاء حوائج الناس؟.. «الإفتاء» توضح

يقع كثير من الناس في مآزق حياتية ومشكلات شديدة التعقيد التي تعرف باسم «الكرب» ويلجأ البعض للاستعانة بالمقربين، بهدف الوقوف بجانبهم في محنتهم ومساعدتهم. ويتساءل البعض عن فضل السعي في قضاء حوائج الناس.

فضل السعي في قضاء حوائج الناس

وتسرد «الوطن» خلال السطور الآتية فضل السعي في قضاء حوائج الناس، وفقا لما أعلنته دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني، حيث قالت إنَّ من أفضل الأعمال وأحسنها وأجلِّ الطاعات وأعظمها أن يسعى الإنسان لتفريج الكربات وقضاء الحاجات وإقالة العثرات؛ تقربًا إلى الله عزَّ وجلَّ لنيل الرضا ورفع الدرجات؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ الحديث» أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه».

تنفيس الكربات

وأضافت الدار، أن إقراض المحتاج رفقًا به وإحسانًا إليه دون نفعٍ يبتغيه أو مقابلٍ يعود عليه هو من قبيل تنفيس الكربات التي يضاعف الله بها الأجر والثواب؛ مصداقًا لقول المولى تبارك وتعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: 245]، وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾.