بعد يومين على فاجعة عرس الحمدانية.. العثور على رفات امرأة وطفلة

بعد مرور يومين على فاجعة عرس الحمدانية، الذي وقع مساء الثلاثاء الماضي في قاعة أفراح بمدينة الحمدانية في محافظة نينوي، شمالي العرق، تم الإعلان اليوم عن العثور على رفات امرأة وطفلة داخل قاعة العرس المنكوبة.

فاجعة عرس الحمدانية.. العثور على رفات امرأة وطفلة

وعلى الرغم من إعلان السلطات العراقية خلو قاعة الأفراح من جثث الضحايا، إلا أن أحد أقارب الضحايا عصر على أجزاء من رفات طفلة وامرأة، وفق ما نشر بموقع العربية.

ويأتي هذا بعد أن أعلن المجلس الأعلى للقضاء العراقي أن حريق حفل زفاف الحمدانية وقع بسبب الألعاب النارية والأقمشة سريعة الاشتعال في سقف القاعة، التي كانتا السبب في زيادة الاشتعال بشكل سريع.

كما أظهرت نتائج التحقيقات الأولية، التي ظهرت حول فاجعة عرس الحمدانية، أن باب الطوارئ كان صغيرا ومخفيا، وبسبب العدد الكبير للمدعوين داخل القاعة لم يصل إليه أحد، إذ إن النار تسببت في حالة من الذعر والتدافع، وانتشرت بصورة سريعة.

رئيس وزراء العراق يعزي المصابين

وزار رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم، مطرانية مار بهناك وسارة، في قضاء الحمدانية بسهل نينوي، وقدم وجاب العزاء لأسر ضحايا الحادث الأليم، حيث قال في كلمته: «أتقدم باسم الحكومة وجميع العراقيين بخالص التعازي والمواساة والتضامن مع أبناء شعبنا في قضاء الحمدانية، على إثر الحادث المؤسف الذي راح ضحيته عدد من المواطنين، مضيفًا أن هذا الحادث الأليم أصاب كل العراقيين، ونجد علامات الحزن والمواساة تعمّ كل أرجاء بلدنا، في صورة من صور التكاتف والتآزر والأخوة».

وأضاف أن هناك تقصير واهمال وأن واجب الدولة الوقوف على هذا الخلل، وستوضح نتائج التحقيقات المقصرين، كما اتضحت مسبقا الجهات المقصرة في تشييد بناية تخلو من شروط السلامة، مؤكدًا على أنه لن يكون هناك تساهل مع أية حالة تقصير من قبل أي موظف بالدولة، وهذا هو منهج الحكومة.