«النواب» يواصل استقبال الأعضاء لتوقيع نماذج تزكية المرشحين لانتخابات الرئاسة

واصلت الأمانة العامة لمجلس النواب، صباح اليوم السبت، استقبال الأعضاء فى البهو الفرعوني للمجلس، للتوقيع على نماذج تزكية المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

تزكية المرشحين المحتملين

وأتاحت الأمانة العامة لمجلس النواب، خلال الأيام الماضية، الوثيقة الخاصة لتزكية المرشحين المحتملين في انتخابات الرئاسة المصرية من قبل الهيئة الوطنية للاتتخابات.

ووفقا للدستور والقانون، سيتم إرسال هذه الاستمارات من قبل الأمانة العامة للهيئة لحصر الأعداد قبل الإعلان الرسمي عن مرشحي انتخابات الرئاسة 2024.

وتوافد صباح اليوم على مقر المجلس عدد من أعضاء حزب النور، وعدد من النواب المستقلين، لتوقيع هذه الاستمارات.

شروط قبول الترشح

وتقضي المادة 142 من الدستور بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المرشح 20 عضواً من أعضاء مجلس النواب، فيما تنظم المادة 108 من اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات ذلك.

يشار إلي أن عددا كبيرا من أعضاء المجلس قاموا بتزكية المرشح المحتمل فى الانتخابات الرئاسية القادمة عبد الفتاح السيسي.