لينك الموقع الرسمي لمدارس stem للطلاب المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

يمنح الموقع الرسمي لمدارس stem الطلاب المتفوقين على مستوى الجمهورية، متابعة كل ما هو متعلق بهم كعناوين المدارس للعلوم والتكنولوجيا وبريدها الالكتروني، فضلا عن متابعة المسابقات المختلفة كمسابقة «كانجارو» العالمية وغيرها.

الموقع الرسمي لمدارس stem

ويمكن للطلاب المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، الاستمتاع بالخدمات والأخبار من خلال الموقع الرسمي لمدارس stem من هنـــا.

أهداف مدارس المتفوقين

ويهدف إنشاء مدارس المتفوقين في مصر إلى:

- رعاية المتفوقين في علوم الرياضيات والهندسة والتكنولوجيا والاهتمام بقدراتهم.

- تطبيق مناهج وطرق تدريس جديدة تعتمد على المشروعات الاستقصائية والمدخل التكاملي في التدريس.

- تحقيق التكامل بين منهج العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا بما يكشف عن مدى الترابط بين هذه المجالات.

- إعداد طالب لديه القدرة على التصميم والإبداع والتفكير النقدي، وإكساب الطالب مهارات التعلم التعاوني.

- إعداد قاعدة علمية متميزة، ومؤهلة للتعليم الجامعي، والبحث العلمي.

مدارس المتفوقين

يذكر أن الدراسة في مدارس المتفوقين بدأت عام 2011 في مدرسة المتفوقين في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، تليها إنشاء مدرسة المتفوقات بزهراء المعادي بمحافظة القاهرة عام 2012 ثم في العام الدراسي 2016/2015 تم التوسع في إنشاء سبع مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا في المحافظات التالية: الإسكندرية بمنطقة برج العرب، ومحافظة أسيوط بمدينة أسيوط، والأقصر بمدينة طيبة، ومحافظة البحر الأحمر بالغردقة، ومحافظة الإسماعيلية بالمجمع التعليمي، ومحافظة كفر الشيخ بمدينة كفر الشيخ، ومحافظة الدقهلية بمدينة جمصة.