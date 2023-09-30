توزيع 115 نظارة طبية مجانا على مرضى قرية برج مغيزل بكفر الشيخ

شهدت قرية برج مغيزل، التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، توزيع نظارات طبية على المرضى، ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي، لمؤسسة صناع الخير بالتعاون مع جمعية الرعاية الاجتماعية ببرج مغيزل، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور فريق من مؤسسة صناع الخير، وتم توزيع النظارات الطبية على أصحابها مجاناً.

115 نظارة طبية بالمجان

أكد أحمد نصار، نقيب عام الصيادين، ورئيس مجلس إدارة جمعية الرعاية الاجتماعية ببرج مغيزل، في مركز مطوبس، في كفر الشيخ، عبر بيان، أنه جرى توزيع 115 نظارة طبية مجانا، مؤكداً أنه سبق تنظيم التحالف الوطني للعمل الأهلي، قافلة شاملة بقرية برج مغيزل مركز مطوبس في بداية شهر سبتمبر، وكان ضمن القافلة القسم الطبي لمرض الرمد.

الكشف على 300 مواطن

وأشار إلى أنه جرى على أكثر 300 مواطن، تم صرف العلاج لـ 225 مواطنا، و115 تم عمل نظارات طبية لهم، و60 مواطنا وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء عمليات لهم، مشيراً إلى أن الأهالي عبروا عن سعادتهم وتوجيه الشكر إلى التحالف الوطني على هذا المجهود الرائع، مطالبين المزيد من تلك القوافل.