رئيس الوزراء: مصر نجحت في دحر فيروس سي واعتلاء مكانة تستحقها

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر نجحت في دحر فيروس سي، الذي كبد الدولة آثارا كبيرة، وذلك بجهود أبناء الوطن المخلصين.

وأضاف خلال كلمته في احتفالية تسلم مصر الجائزة الذهبية لخلوها من فيروس سي، أن الحكومات المتتابعة دعمت ووفرت كل الجهود لمكافحة فيروس سي، وشاركت كل قطاعات الدولة المصرية، في الاستعداد وتنفيذ مبادرة 100 مليون الصحة.

فيروس سي

وتابع: «نحن اليوم نشهد اعتلاء مصر المكانة التي تستحقها عن جدارة بخلوها من فيروس سي، بعد أن كانت تشهد أعلى معدلات الإصابة».

وأكد بفضل مبادرة 100 مليون صحة، تخلصت مصر من مرض «فتاك»، ووجه «مدبولي» الشكر لجميع من ساهم في تحقيق الإنجاز التاريخي من الوزراء السابقين «الدكتور عادل العدوي، الدكتورة هالة زايد، المرحوم الدكتور أحمد عماد»، كما قدم الشكر إلى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان.

احتفال منح منظمة الصحة العالمية

جاء ذلك خلال احتفال منح منظمة الصحة العالمية، مصر الشهادة الذهبية بخلوها من فيروس سي، وذلك بسفح الأهرامات، وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ووزراء الصحة العرب والأجانب، وسفراء بعض الدول.