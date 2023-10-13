انطلاق انتخابات التجديد النصفي لـ«أطباء الدقهلية».. 5 مرشحين على مقعد النقيب

انطلقت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، في التاسعة من صباح اليوم، داخل استاد المنصورة الرياضي بمحافظة الدقهلية، ومن المقرر استمرارها حتى الخامسة مساء.

انطلاق انتخابات نقابة الأطباء بالدقهلية

ويبلغ عدد المرشحين على مقعد نقيب الأطباء في الدقهلية 5 أطباء، وهم الدكتور أسامة الشحات، والدكتور دعاء زكريا علي، والدكتور سمير عطية، الدكتور علي توفيق، الدكتور يحيى الجوهري.

كما تقدم عدد من الأطباء المرشحين على مقعد العضوية بالنقابة «أكثر من 15 عاما»، وهم الدكتورة أمل مصطفى، الدكتورة دعاء زكريا علي، والدكتورة عبير عبد القادر، والدكتور محمد العجمي، والدكتور محمد جاب الله، والدكتور محمد ياسين العطار، والدكتور مصطفى محمود نبيه.

بينما الأطباء المتقدمين على مقعد نقابة الدقهلية أقل من 15 عاما، هم الدكتور إبراهيم حسن، الدكتور أحمد إبراهيم عياد، الدكتور أحمد المنير، الدكتور فتحي غزي، الدكتور مأمون عيسى، الدكتور محمد صلاح فتح الله بركات، الدكتور محمود فريد.

قوائم نقابة الأطباء المنافسة في الدقهلية

ويخوض انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالدقهلية، قائمة الشروق وتضم الدكتور أحمد إبراهيم عياد والدكتور محمد صلاح والدكتور علي توفيق والدكتور مصطفى محمود نبيه والدكتورة عبير عبد القادر.

بينما تضم القائمة الثانية قائمة الحكمة الدكتور أحمد البيلي والدكتور إبراهيم حسن والدكتور أحمد المنير والدكتور أسامة الشحات والدكتورة أمل مصطفى والدكتور محمد ياسين.

كما تضم قائمة درع الأطباء الدكتور مأمون عيسى والدكتور مجمد جاب الله والدكتور يحيى الجوهري والدكتور محمد فاروق العجمي والدكتور فتحي غزي، وتضم قائمة المستقبل الدكتور أبو بكر القاضي والدكتور أحمد شوشة والدكتور كريم سالم والدكتور أسامة عبد الحي والدكتور أحمد السيد والدكتور شادي صفوت والدكتور عبد الرحمن مصطفى.