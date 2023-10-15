نادي بدر الرياضي بالسويس يحصد 4 ميداليات ذهبية في بطولة الجمهورية للجمباز

حصدت لاعبات الجمباز بنادي بدر الرياضي في محافظة السويس، 4 ميداليات ذهبية، في بطولة الجمهورية، التي أقامها الاتحاد المصري تحت سن 7 سنوات، وتسلمن الميداليات مع شهادة تقدير من الاتحاد.

4 لاعبات فزن في البطولة

وذكر بيان لمديرية الشباب والرياضة في محافظة السويس، أن فريق جمباز نادي بدر الرياضي، قد شارك في بطولة الجمهورية تحت سن 7 سنوات فني بنات، التي أقامها الاتحاد المصري للجمباز، اليوم الأحد، بنادي مدينة نصر، وشارك الفريق بـ4 لاعبات، وحقق 4 ميداليات ذهبية.

وحققت اللاعبة مريم مصطفى المركز الأول والميدالية الذهبية، وجرى تصنيفها ترتيب عام على مستوى البطولة مركز رابع بأعلى الدرجات على جميع المشاركات في البطولة، ما يعد إنجازا كبيرا، وكذلك اللاعبة مريم أحمد على المركز الأول والميدالية الذهبية.

وحصلت اللاعبة كارما أحمد خليل، على المركز الأول والميدالية الذهبية، واللاعبة شام عبد العزيز عبدالله المركز الأول والميدالية الذهبية.

تهنئة للاعبات والجهاز الفني والإداري للفريق

وتقدم عادل الشيمي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بالتهنئة للاعبات والطاقم الفني والإداري لفريق بدر، كل من الدكتور صلاح زايد، مديرا فنيا، والكابتن محمود زايد، مدرب، وكابتن عفاف مالك، مدرب.

يأتي ذلك تحت إشراف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، وإشراف ومتابعة مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.