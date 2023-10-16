توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. تساقط أمطار على 7 محافظات وتحذير من ظاهرة خطيرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات طقس 72 ساعة مقبلة، مشيرة إلى أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ويكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وحار على جنوب الصعيد، ويكون لطيفًا في أول الليل ومائل للبرودة في آخره، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس المتوقعة خلال 72 ساعة مقبلة

وأضافت «الأرصاد» أنه من المتوقع خلال طقس الـ72 ساعة المقبلة أن تنتشر شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية تساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة أيضًا، وتشمل هذه الأقاليم 7 محافظات.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وجاءت درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة الثلاثاء 17-10-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 الصغرى 21 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 18-10-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 33 الصغرى 21 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 19-10-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 31 والصغرى 22 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 33 الصغرى 22 درجة مئوية.