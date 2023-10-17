القليوبية تستعد لمواجهة موسم الشتاء والأمطار.. «اصطفاف ومناورات»

شهد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، تجربة اصطفاف معدات وسيارات التدخل السريع، والتعامل مع مياه الأمطار والصرف الصحي، ومناورة حية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لصرف المياه بمطابق صرف الأمطار بمنطقة الفرنواني بحي غرب شبرا الخيمة ، للتأكد من جاهزيتها لمجابهة الأزمات والطوارئ خلال فصل الشتاء.

نشر معدات مواجهة الأمطار بشبرا

واستهل المحافظ جولته بتفقد اصطفاف سيارات مياه الشرب والصرف الصحي، التي تشمل 5 سيارات كسح سعة 4 أمتار، وعربة سعة 10 أمتار، وعدد 2 شفط نافوري، و3 مواتير شفط مياه ببدال، بالإضافة إلى عربية كسح 4 أمتار تابعة لحي غرب شبرا ولودر.

وأبدى «الهجان» بعض الملاحظات، ومنها ضرورة سرعة الانتهاء من تأهيل السيارات من دهانات، ونظافتها وصيانتها.

غرف تجميع الأمطار

وتفقد محافظ القليوبية غرف تجميع الأمطار، والمرتبطة بخط طرد على ترعة الإسماعيلية بقطر 160 ملي في منطقة الفرنواني.

ووجه محافظ القليوبية، برفع الأتربة بجانبي الطريق وبمحيط مطابق صرف الأمطار، مؤكدا أن تطبيق هذه التجربة يأتي في إطار التأكد التام من استعدادات المحافظة، ومدى جاهزية كل الأجهزة التنفيذية بها، لسرعة التعامل الفوري واللحظي مع الكوارث والسيول والأمطار الشديدة، مشددا على الجهات المعنية ضرورة أن تكون جميع محطات الرفع والطلمبات ومعدات الصرف في حالة تأهب واستعداد تام ومستمر، لمواجهة أي احتمالات طارئة أثناء موسم سقوط الأمطار

جاء ذلك بحضور كل من المهندس هيثم الدسوقي، رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة، واللواء محمد صحصاح، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والمهندس سامي الصباغ، مدير فرع مياه الشرب والصرف الصحي بحي غرب شبرا.