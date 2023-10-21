وكيل «خارجية الشيوخ»: مصر نجحت في إدارة الأزمة الفلسطينية بامتياز

أكدت النائبة سماء سليمان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية والشئون العربية بمجلس الشيوخ، أن دخول أول دفعة للمساعدات الإنسانية المصرية إلى غزة دليل على نجاح للدبلوماسية المصرية في إدارة الأزمة الفلسطينية.

مصر نجحت في إدارة الأزمة

وأشارت في تصريحات لـ«الوطن» أن مصر نجحت في إدارة الأزمة بشكل ممتاز من واقع المشهد الراهن، وذلك من خلال استثمار أدوات الضغط المتاحة.

وأضافت أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الدائر الآن صعب للغاية، ولم تشهد منطقة الشرق الأوسط هذه الأزمة من قبل، وبالتالي التحركات المصرية التي تمت على مدار الأيام الماضية ساهمت في طرح خارطة الطريق للتهدئة بين الجانبين.

استمرار د خول المساعدات الإنسانية

وشددت على ضرورة التأكيد باستمرار دخول المساعدات الإنسانية، ووقف إطلاق النار لبدء مفاوضات جادة لعملية سلام حقيقية بالمنطقة.