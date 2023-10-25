متحدث الخارجية الأمريكية: تعلمت اللغة العربية في مصر على يد أذكى الأساتذة

قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، سامويل وربيرج، إنه تعلم اللغة العربية في مصر، من خلال أساتذة مصريين.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، خلال برنامجه «كل يوم» المذاع على قناة «ON»: «تعلمت اللغة العربية من خلال أذكى الأساتذة، وهم أساتذة مصريون.. تعلمت اللغة العربية في مصر».

حديث عن السياسات الأمريكية في القضية الفلسطينية

وتطرق للحديث عن السياسات الأمريكية، قائلا: «كل 4 سنوات لدينا انتخابات رئاسية وهناك سياسات.. الإدارة تدرك أن أمريكا لا بد أن تؤدي دورا إيجابيا بين الفلسطينيين والإسرائيليين.. خلال الإدارة السابقة انقطعت العلاقات مع الفلسطينيين والسلطة، وبايدن نجح في استئناف العلاقات مع الفلسطينيين منذ أول أسبوع، وتم تعيين مبعوث خاص بفلسطين».

سؤال حول سر التحيز الأمريكي

إلى ذلك، واجه الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، خلال برنامجه «كل يوم» المذاع على قناة «ON»، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل ويربيرج، قائلاً: «ما سر الموقف الأمريكي المتحيز لإسرائيل، ونظر إدارة بايدن لدماء الأطفال ببرود شديد».

وعقب المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل ويربيرج، قائلاً إنه من الصعب أن نردد ذلك، فأنا إنسان أعيش في الوطن العربي، والرئيس بايدن والأمريكيين يشعرون بالحزن من الدمار والقتل في إسرائيل وغزة، ووزير الخارجية.

وواصل أبو بكر مواجهته لمتحدث وزارة الخارجية الأمريكية سامويل ويربيرج، قائلاً له: «لماذا ترسل أمريكا طائرات بهذا الحجم لإسرائيل»، ليرد الأخير بأنها لحماية الأصدقاء والحلفاء.