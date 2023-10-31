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رفع 108 آلاف طن مخلفات صلبة من شوارع السنبلاوين في الدقهلية

كتب:

ريهام مصطفى
10:28 ص | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
رفع المخلفات بالدقهلية

رفع المخلفات بالدقهلية

شن عدد من المدن في محافظة الدقهلية حملات مكبرة في قطاع النظافة، لرفع المخلفات الصلبة والنفايات، وتطهير أماكن تجمعات القمامة والتخلص الآمن منها.

رفع 108 آلاف طن مخلفات صلبة 

وقال أحمد عبد العظيم، رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، في بيان، إن هناك متابعة مستمرة على قطاع النظافة في الفترتين الصباحية والمسائية، حيث تم رفع المخلفات وتفريغ صناديق القمامة بعزبة صقر والمنشية الجديدة والمعاهدة وشارع بورسعيد، وعدد من الوحدات المحلية والقرى والعزب في نطاق المدينة، مشيرا إلى رفع 108 آلاف طن من المخلفات، وتم توريدها إلى مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالمدينة والتخلص الآمن منها للحفاظ على صحة المواطنين والبيئة.

وعلى نفس السياق، أكد هاني سليمان، رئيس مجلس مدينة الجمالية، أنه في إطار الاهتمام الدائم والمستمر بمنظومة النظافة والتجميل تم رفع كفاءة الشوارع والميادين والطرق العامة ومداخل ومخارج المدينة والقرى والعزب، منذ الصباح الباكر  والمرور على الحملة الميكانيكية لمتابعة تجهيز المعدات للدفع بها لإنجاز المهام اليومية بمنظومة النظافة.

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