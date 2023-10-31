مسلح يحتجز رهائن في مكتب بريد ياباني

قالت السلطات ووسائل الإعلام اليوم الثلاثاء، إن مسلحا يشتبه في أنه احتجز شخصين على الأقل كرهائن في مكتب بريد في اليابان بعد إصابة شخصين آخرين في إطلاق نار على مستشفى، بحسب وكالة «رويترز».

رجل بحوزته ما يشبه مسدس أخذ عددًا غير محدد من الرهائن

وقالت حكومة مدينة وارابي شمال طوكيو في بيان إن رجلا «بحوزته ما يشبه المسدس» أخذ عددا غير محدد من الرهائن.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن اثنتين على الأقل من موظفات مكتب البريد في العشرينات والثلاثينيات من العمر احتجزن كرهائن، وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية إن امرأة في العشرينات من عمرها خرجت في وقت لاحق من المبنى إلى حجز الشرطة.

وأشارت السلطات البلدية هناك إن المشتبه به، الذي بدا أنه في الثمانينيات من عمره، متورط في وقت سابق في إطلاق نار على مستشفى في مدينة تودا المجاورة ثم فر من مكان الحادث.

مواصفات الرجل

وأظهرت صور بثها التلفزيون رجلا يرتدي بدلة رياضية وقميصا أبيض يقف داخل مكتب البريد يلوح بما يشبه المسدس، وكان العديد من ضباط الشرطة يرتدون الدروع الواقية للبدن متمركزين في مكان قريب.

وجرائم العنف، وخاصة الحوادث التي تنطوي على أسلحة، نادرة في اليابان.

ووقعت تسعة حوادث إطلاق نار فقط العام الماضي، بحسب وكالة الشرطة الوطنية، ستة منها على صلة بعصابات إجرامية.

وأسفرت تلك الحوادث عن مقتل أربعة أشخاص، بما في ذلك مقتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي على يد رجل بمسدس محلي الصنع في تجمع انتخابي في يوليو.