«الإفتاء»: تخريج دفعة جديدة من المتدربين ضمن «تأهيل الوافدين»

اختتمت دار الإفتاء المصرية دورة تدريبية بعنوان: «منهجية بناء الفتوى ومكافحة الفكر المتطرف»، وذلك لمجموعة من المتدربين المرشحين من سفارة تايلاند بالقاهرة، في إطار التعاون الثنائي بين مصر وتايلاند في المجال الديني والإفتائي، وبرعاية وإشراف الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم.

الاهتمام الكبير ببرامج التدريب

وأكد مفتي الجمهورية، أنّ دار الإفتاء المصرية، تولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج التدريب، التي تستهدف رفع كفاءة الكوادر الإفتائية، وكذلك تحرص على نقل خبراتها إلى طلاب العلم الشرعي من مختلف دول العالم، مشيرًا إلى استعداد دار الإفتاء المصرية لتقديم كافة أشكال الدعم العلمي والشرعي للوافدين، وتدريبهم على مهارات الإفتاء من خلال برامج تدريبية متنوعة.

وحضر ختام التدريب، الدكتور علي عمر رئيس القطاع الشرعي بدار الإفتاء المصرية، الذي أشاد بجدية المتدربين الوافدين من تايلاند وحرصهم على تعلم مهارات الإفتاء.

شهادات اجتياز الدورة التدريبية

كما توجَّه فضيلة مفتي الجمهورية، بالشكر لإدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية لما قدمته من جهد لإتمام البرنامج التدريبي على أكمل وجه، وفي نهاية التدريب، تسلَّم المتدربون شهادات اجتياز الدورة التدريبية؛ معربين عن شكرهم وامتنانهم للدولة المصرية ولدار الإفتاء المصرية على حسن الضيافة والاستقبال، متمنين أن تظل مصر بقيادة رئيسها الرئيس السيسي نبض العروبة وقلب الإسلام.

كما أثنى المتدربون على جهود دار الإفتاء المصرية في تقديم خدمات علمية وإفتائية متميزة، وعلى ما تحصَّلوا عليه من علمٍ نافع وخبرةٍ ثمينة، مؤكدين أنهم يعتمدون على إصدارات دار الإفتاء المصرية، والفتاوى الصادرة عنها كمرجعية لهم.