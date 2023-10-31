«سيناء كنز مصر الثمين».. تاريخ واقتصاد وجغرافيا ودين

أكد عدد من خبراء الاقتصاد ومستثمرى السياحة أن سيناء شمالاً وجنوباً هى كنز مصر الثمين وأغلى جزء على المصريين، لما لها من أهمية تاريخية واقتصادية وجغرافية ودينية.

وقال الخبراء، لـ«الوطن»، إن من يتحكم فى سيناء يستطيع أن يتحكم فى الشرق كله كما وصفها المؤرخ جمال حمدان، فضلاً عن أنها تستقبل 40% من السياح الذين يزورون مصر سنوياً.

وقال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرى جنوب سيناء، إن شبه جزيرة سيناء واحدة من أهم المناطق ذات القيمة الاقتصادية لمصر، لافتاً إلى أن بها مقومات لا توجد فى غيرها من المحافظات، لأن 40% من السياح الذين يزورون مصر سنوياً تشمل فترة إقامتهم الوجود بأى من مدن سيناء السياحية، ولا سيما شرم الشيخ وطابا ودهب ونويبع وسانت كاترين.

وأضاف أن سيناء يوجد بها 30% من الطاقة الفندقية التى تمتلكها مصر، وقطاع السياحة فى سيناء يساهم بقدر جيد فى الموازنة العامة للدولة، والقطاع السياحى بسيناء يوفر الآلاف من فرص العمل للشباب.

وأوضح عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء أن مدن جنوب وشمال سيناء تصلح لممارسة العديد من الأنماط السياحية كالسياحة الترفيهية والشاطئية والدينية والروحية الموجودة بسانت كاترين، إضافة إلى سياحة المغامرات وسياحة السفارى والصحارى والسياحة العلاجية والاستشفائية.

وأكد الخبير السياحى وائل فودة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لشبه جزيرة سيناء، لافتاً إلى أن أهميتها لا تقتصر فقط على الجانب السياحى، بل تمتد للعديد من الأنماط الاقتصادية الأخرى، ودخول مدينة العريش للخدمة سيرفع من الأهمية الاقتصادية لسيناء، خاصة مع افتتاح ميناء العريش وعودة مطار العريش للعمل بكامل طاقته لأن مدينة العريش واحدة من أجمل المدن السياحية التى يجب الاهتمام بها وإنشاء العديد من المشروعات السياحية بها خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن محافظة جنوب سيناء بها مدن سياحية لها شهرة عالمية، فالمحافظة تضم «شرم الشيخ» أحد أهم المنتجعات السياحية فى العالم، وسانت كاترين أحد أهم المزارات الدينية فى العالم التى تضم بين جبالها معالم الأديان السماوية الثلاثة الإسلام والمسيحية واليهودية، ومع افتتاح مشروع التجلى الأعظم فإن المدينة ستكون قادرة على استقبال مئات الآلاف من السياح سنوياً.

وقال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن ما حدث فى سيناء منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى من تنمية غير مسبوق، مشيراً إلى أن أهالى سيناء كانوا فى تعاون كبير مع الشرطة ورجال القوات المسلحة لدحر الإرهاب، وأسسوا اتحاد قبائل سيناء برئاسة الشيخ إبراهيم العرجانى، وانضمت كل القبائل لدعم القوات المسلحة تأكيداً على الاصطفاف الوطنى خلف القوات المسلحة والرئيس عبدالفتاح السيسى، وقد شهدت سيناء طفرة تنموية كبيرة، منها تطوير ميناء العريش ومشروعات تعمير سيناء وبناء المدارس والمستشفيات والأنفاق التى سهّلت ربط الضفتين.

«عبداللطيف»: جنوب سيناء تستقبل 40% من زوار مصر سنوياً.. و«فودة»: مشروع التجلى الأعظم يجذب مئات الآلاف من السياح إلى سانت كاترين.. و«الصعيدى»: مشروعات غير مسبوقة بـ700 مليار جنيه

وأكد «الصعيدى» أن الدولة قامت بإنشاء شبكة طرق غير مسبوقة لخدمة المشاريع فى سيناء، لأنها ستخدم سيناء لعقود طويلة، بتكلفة 700 مليار جنيه خلال 8 سنوات، بزيادة بنسبة 415% خلال 8 سنوات.

ووصف وائل سلام، خبير الإدارة الاستراتيجية، سيناء بأنها كنز مصر الثمين وأغلى جزء على المصريين، لما لها من أهمية تاريخية واقتصادية وجغرافية ودينية، ومن يتحكم فى سيناء يستطيع أن يتحكم فى الشرق كله.

وأضاف «سلام» أن سيناء منجم مصر من الذهب والمعادن النفيسة، والمورد الرئيسى للبترول فى مصر (ثلث إنتاج مصر)، خاصة ساحل خليج السويس، وتحتوى على أكبر مخزون فى العالم لعدد كبير من المعادن، أبرزها النحاس والفوسفات والحديد والفحم والمنجنيز واليورانيوم.

مستثمرون واقتصاديون: مدن الشمال والجنوب تمتلك 700 كيلومتر من أجمل شواطئ العالم وتصلح لممارسة العديد من الأنشطة السياحية

وتابع «سلام» أن الدولة حريصة على تنمية سيناء، لذا خصصت لها خلال العام المالى 23/2024 استثمارات حكومية قدرها 11.6 مليار جنيه، مشيراً إلى أن سيناء لديها إمكانيات اقتصادية هائلة، فى قطاع التعدين والسياحة، وتحتوى على 700 كيلومتر شواطئ من أجمل شواطئ العالم، وتتميز بطقس معتدل ومحميات طبيعية لا مثيل لها فى العالم، بها العديد من الأسماك والحيوانات والنباتات، ما يجعلها الوجهة السياحية الأهم عالمياً.

وأكد أن سيناء تمتلك أهم ممر مائى فى العالم فى «قناة السويس»، ومن المتوقع أن تصل إيراداتها إلى 10.3 مليار دولار بنهاية العام الجارى، مشيراً إلى أن الدولة تقوم دائماً بالتوسع فى مشروعات تطوير القناة إلى ورفع كفاءة بنيتها التحتية، بهدف تعظيم قدرات القناة، وتعزيز تنافسيتها، بالإضافة إلى التوسع فى تطوير المنقطة الاقتصادية التى تُعد إحدى أهم المناطق على مستوى مصر.