بعد منحها استضافة كأس العالم.. جولة في الملاعب المونديالية بالسعودية

بدأت شمس المونديال تشرق في المنطقة العربية، بعد أعوام عدة، لم تمر فيها البطولة الأقوى في العالم على البلاد العربية، إذ قصت قطر شريط البداية، عام 2022، باستضافة كأس عالم استثنائي، ثم المغرب التي حصلت على تنظيم مشترك مع البرتغال وإسبانيا، وأخيرًا السعودية عام 2034.

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير، الملاعب السعودية التي تنتظر استضافة مونديال السعودية 2034، للمرة الأولى منذ تغيير الاتحاد الدولي لكرة القدم، نظام كأس العالم، ليشارك 48 منتخبًا بدلًا من 32، وفق ما أعلنته وزارة الرياضة السعودية.

ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض

«الملز» هو ملعب الأمير فيصل بن فهد، المعروف بعراقته، باعتباره أقدم الاستادات داخل السعودية، إذ يقع في الرياض بحي الملز، تتسع مدرجاته لـ22 ألفا و250 متفرجا، وكان الأكبر في العاصمة قبل قص شريط كلعب الملك الفهد الدولي.

ملعب الملك فهد

ستاد الملك فهد الدولي، من الملاعب الحديثة في السعودية، وجرى بناؤه على شكل خيمة لذلك أطلق عليه «الدرة»، ويعتبر الأكبر في الوقت الحالي، إذ أنشئ على مساحة بلغت 500 ألف متر، واستغرق تنفيذه وقت وصل إلى ما يزيد عن 4 سنوات، ويتسع لأكثر من 68 ألف متفرج، ويتميز بموقعه الجغرافي، إذ يحاط بعدد من الطرق الرئيسية، لتسهيل الدخول من اتجاهات مختلفة للوصول إلى الاستاد.

ملعب وسط جدة

تستعد السعودية بعدد من الملاعب الجديدة، إذ من المقرر أن ينطلق ملعب وسط جدة، قبل كأس العالم، ليصبح ضمن الملاعب التي تنتظر استقبال المونديال، على أن يتم تنفيذه على الطراز العربي، إذ جرى تقديم مشروع إنشاء الملعب بالفعل في ملف ترشح السعودية لاستضافة كأس آسيا 2027.

ملعب الرياض الجديد

ملعب الرياض الجديد يأتي أيضًا ضمن مشاريع بناء الملاعب التي تستعد لاستقبال كأس العالم 2034، على أن ينطلق من شمال مدينة الرياض، وتبلغ سعته المتوقعة ما يزيد عن 40 ألف متفرج، ويأتي أيضًا ضمن مشروع استضافة كأس آسيا 2027، بمشاركة العديد من الملاعب.