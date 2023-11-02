أول مدربة أجنبية بالدوري المصري.. من هي شيلين بويسن المدير الفني لوادي دجلة؟

باتت الجنوب إفريقية شيلين بويسن أول مدربة أجنبية تقود فريق كرة قدم للسيدات في مصر، بعدما أعلن نادي وادي دجلة التعاقد معها لتدريب الفريق النسائي.

من هي شيلين بويسن أول مدربة كرة نسائية أجنبية في مصر؟

وتستعد شيلين بويسن التي تقود بطل الدوري المصري، للظهور الأول عبر قيادة مران فريق كرة القدم للسيدات اليوم الخميس، استعدادًا للمواجهة المرتقبة مع نادي البنك الأهلي في الـ24 من نوفمبر الجاري.

وقال ماريو ديسباتوفيتش، المدير الرياضي لقطاع كرة القدم في أندية وادي دجلة، إن النادي تعاقد مع شيلين بويسن لقيادة فريق كرة القدم النسائية، لامتلاكها خبرات تدريبية ونجاحات مع الفرق التي قادتها ما يتماشى مع رؤيتنا في استمرار ريادة وادي دجلة لكرة القدم النسائية بمصر، والمنافسة على البطولات القارية والدولية خلال الفترة المقبلة، من خلال تطوير مستوى اللاعبات على المستويين الفني والبدني بشكل يؤهلهن للتتويج بالألقاب.

من جانبها أعربت شيلين بويسن، عن سعادتها بتولي منصب المدير الفني لفريق وادي دجلة لكرة القدم للسيدات، لتصبح أول مدربة أجنبية تقود فريق مصري لكرة القدم للسيدات.

تاريخ المدربة الجنوب إفريقية الجديدة

حققت المدربة الجنوب أفريقية العديد من النجاحات خلال مشوارها كلاعبة ومدربة، وآخرها تدريب منتخب جنوب السودان للسيدات خلال الفترة من 2021 إلى آواخر عام 2023، وقبله نجحت «بويسن» في الفوز كلاعبة مع فريق سبيرز بـ5 ألقاب في بطولات المقاطعة بجنوب أفريقيا ولقب وحيد في البطولات الوطنية، ومع المنتخب الوطني توجت شيلين بويسن بثلاث ألقاب لكأس كوسافا، وحصلت على المركز الرابع ببطولة أفريقيا مرتين عامي 2014، و2016، والميدالية الفضية في بطولة أفريقيا عام 2018، كذلك تأهلت مع المنتخب لكأس العالم للسيدات.