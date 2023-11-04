مستشفيات ومدارس ومساجد وكنائس.. آلة الاحتلال الحربية تهدم الأعراف الدولية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تحديها السافر للمجتمع الدولي والقيم والقوانين والأعراف الإنسانية، من خلال الاعتداءات المستمرة على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حيث طالت آلة الاحتلال الحربية العديد من المستشفيات والمساجد والكنائس والمدارس، بما فيها المدارس التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

يقول خبير القانون الدولي، الدكتور أيمن سلامة، إن الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة «غير مسبوقة»، حيث تواصل دولة الاحتلال التحدي السافر للمجتمع الدولي، وللقانون الدولي الإنساني، وأقدمت آلة الاحتلال الحربية على قصف الأماكن التي لها حصانه ومحظور قصفها أو الاعتداء عليها في الحروب.

وفي السطور التالية، ترصد «الوطن» بعض الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، كما يلي:

قصف المستشفيات

استهدفت غارة للحتلال بوابة «مستشفى النصر» شمال مدينة غزة، وتعرض مستشفى الشفاء للقصف 3 مرات، وكان ذلك بعد قصف مستشفى المعمداني.

كما استهدف الاحتلال مولد الكهرباء الرئيسي في مستشفى الوفاء بمدينة غزة، ما تتسبب بحريق كبير في المكان، وخروج المولد عن الخدمة.

واستهدف طيران الاحتلال المدخل الرئيسي لمجمع الشفاء الطبي، وقصف 3 مستشفيات بقطاع غزة «الشفاء، والقدس، والإندونيسي»، مما تسبب في انهيار أجزاء من سقف المستشفى الإندونيسي، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي.

وأطلق الاحتلال صاروخًا على مستشفى المعمداني في قطاع غزة، التي خلفت مئات الضحايا والمصابين النازحين من الأحياء في 17 أكتوبر.

وذكرت مصادر لوكالة الانباء الفلسطينية أن 10 مؤسسات طبية تعرضت للقصف، بينها 7 مستشفيات تتبع لوزارة الصحة، واستهداف 12 مركبة إسعاف بشكل مباشر.

واستهدفت طائرات الاحتلال موكبا مكون من 5 مركبات إسعاف، 4 منها تتبع وزارة الصحة الفلسطينية وواحدة تتبع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني كان في طريقه لنقل مصابين إلى معبر رفح.

قصف المدارس

قصفت آلة الاحتلال الحربية مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا أكثر من مرة، كما قصف الاحتلال الإسرائيلي أمس، مدرسة أسامة بن زيد التي تأوي آلاف النازحين، واستهدف الاحتلال استهدف المدرسة بصورة مباشرة.

كما قصف الاحتلال محيط مدرسة «أبو عاصي» التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونرورا» في مخيم الشاطئ، التي تضم آلاف النازحين، بمخيم الشاطئ غرب غزة، كما استهدفت مدفعية الاحتلال مدرسة لإيواء النازحين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

و تضررت 48 مدرسة، بسبب القصف خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وا ستهدفت قوات الاحتلال 5 مدارس في قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية منهم مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا والتي قصفتها باستخدام 4 صواريخ.

قصف وهدم عشرات المساجد

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم رفع العلم الإسرائيلي على مسجد بمخيم الفوار في الضفة الغربية المحتلة، كما استهدف قصف إسرائيلي جديد مسجد شهداء الأقصى في مدينة النصيرات بقطاع غزة.

استهدفت هجمات الاحتلال الإسرائيلي مسجد العمري والذي تحول إلى ركام بينما يعود تاريخ بناء مسجد العمري إلى قبل 1400 عام.

ومن أبرز المساجد التي تعرضت للهدم والدمار بقطاع غزة هي: مسجد أحمد ياسين والمسجد الغربي ومسجد الحبيب محمد ومسجد السوسي ومسجد في خان يونس وآخر في بيت لاهيا، مسجد اليرموك في مجمع أنصار غرب مدينة غزة، والمسجد الأبيض في مخيم الشاطئ، ومسجد سعد الأنصار، شمال قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا».

قصف الكنائس

قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي كنيسة الروم الأرثوذكس «القديس بروفيريوس» في غزة، والتي لجأ إليها مئات من النازحين.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي كنيسة بوفيليوس الأثرية في شارع عمر المختار فى قطاع غزة، مساء يوم الأربعاء الماضي، مما أسفر عن استشهاد وإصابة الكثيرين من صفوف النازحين المحتمين بالكنيسة.

وقصف طيران الاحتلال كنيسة القديس بروفيريوس في حي الزيتون جنوب غزة.