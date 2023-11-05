رئيس حي منشأة ناصر يعاين الحواف الجبلية شمال مدينة الحرفيين قبل موسم الشتاء

عاين اللواء محمد عبد الجليل، رئيس حي منشأة ناصر، الحواف الجبلية منطقة شمال الحرفيين، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية، في إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، للارتقاء بالأحياء، وظهورها بالمستوى الحضاري اللائق، وحفاظا على سلامة المواطنين.

وأوضح «عبد الجليل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذا مرور دوري لمتابعة الحالة الجيولوجية للجبل، واستعدادا لموسم الشتاء، واتخاذ ما يلزم.

كما تابع رئيس حي منشأة ناصر، جهود الأجهزة التنفيذية بالحي، وجرى اليوم المرور ومتابعة تطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار بشارع الأتوستراد، اتجاه المطار، ضمن استعدادات موسم الشتاء.

حملة توعية ومتابعة لأعمال النظافة اليومية

وتابع اللواء محمد عبد الجليل، رئيس الحي، جهود إدارة البيئة بالحي، وشركة ارتقاء، لعمل حملة توعية، ومتابعة أعمال النظافة اليومية بالحي بمنطقة عزبة بخيت والمساكن وشارع الكباري، وشارع شرق السكة الحديد، للوقوف على مدى رضا المواطن عن تطوير منظومة النظافة بالحي، والعمل على إزالة المخلفات أولا بأول بالشوارع والمياديين، وذلك في إطار توجيهات محافظ القاهرة، للارتقاء بالأحياء، وظهورها بالمستوى الحضاري اللائق، وتحسين البيئة.