مواعيد عمل البريد المصري.. اختر الوقت الأنسب لقضاء مصالحك دون عطلة

يقدم البريد المصري خدماته للمواطنين من خلال شبكة كبيرة وممتدة من المكاتب البريدية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع؛ لتسهيل الحصول على الخدمات البريدية على المواطنين، والتي من بينها وأهما إرسال واستقبال الأموال والطرود البريدية، لذا يهتم الكثيرون من المواطنين بمعرفة مواعيد عمل البريد المصرى.

مواعيد عمل البريد المصري

وتستعرض «الوطن» مواعيد عمل البريد المصري، على مستوى المكاتب والسيارات المتنقلة بكل محافظات الجمهورية، في إطار الخدمة الإخبارية المقدمة لجمهور القراء على مدار الساعة، للتسهيل عليهم وتوفير الوقت والمجهود.

وفقا لهيئة البريد، فإنه مواعيد عمل البريد المصرى، تبدأ من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 3 مساءً، وذلك من يوم السبت وحتى الخميس، وتتوقف الجمعة لكونه عطلة رسمية.

مواعيد عمل البريد المصري في رمضان

ولا تتغير مواعيد عمل البريد المصري إلا بشكل استثنائي في شهر رمضان حيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحًا حتى الثانية ظهرًا، وتعمل جميع المكاتب الرئيسية والأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة بجميع المحافظات في الفترة المسائية حتى الرابعة عصرًا.

مواعيد عمل البريد المصري في الأعياد الرسمية

تتوقف مكاتب البريد المصري عن العمل في جميع الأعياد الرسمية، مثل عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الميلاد ورأس السنة الهجرية، وذلك بقرار رسمي.

وتختلف مواعيد العمل في مكاتب البريد المصري في المناطق النائية عن مواعيد العمل المعتادة، وفقًا للاحتياجات الخاصة بهذه المناطق، كما تختلف مواعيد العمل في مكاتب البريد المتخصصة، مثل مكاتب الخدمات البريدية السريعة، عن مواعيد العمل المعتادة، وفقًا لطبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المكاتب.

طرق الاستعلام عن مواعيد عمل البريد المصري

ويمكن الاستعلام عن مواعيد عمل مكاتب البريد المصري من خلال طرق عدة، وهي:

- الاتصال بالخط الساخن للبريد المصري على رقم 1678.

- زيارة الموقع الإلكتروني للبريد المصري على الرابط التالي من هنــــــا.

- استخدام تطبيق البريد المصري على الهواتف الذكية.

وتسهل معرفة مواعيد عمل البريد المصري حصول المواطنين على الخدمات البريدية، حيث تمكنهم من الحصول على هذه الخدمات في الوقت المناسب ووفقًا لاحتياجاتهم، لذا تحرص الهيئة القومية للبريد المصري على توفير مواعيد عمل مناسبة للمواطنين، وذلك من خلال تعديل مواعيد العمل حسب الظروف المختلفة، مثل شهر رمضان المبارك والأعياد الرسمية.

طفرة غير مسبوقة في تقديم الخدمات

ويشهد البريد المصري طفرة غير مسبوقة في تقديم الخدمات للمواطنين سواء الخدمات البريدية أو خدمات الشهر العقاري أو الأحوال المدنية، إذ يسابق الزمن لتحقيق الأهداف المنشودة في ظل رؤية الدولة نحو التحول الرقمي والتسهيل على المواطنين.

وأطلق البريد المصري تطبيق «ياللا yalla»، الذي يعد أول تطبيق فائق super app في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، يقدم مختلف الحلول المالية وغير المالية للأفراد والتجار والشركات، ومزود بحلول الدفع PSP بالتعاون مع شركة فيزا العالمية وشركة باي سكاي، وفقًا لبيانات الهيئة القومية للبريد.

البريد المصري يحرص على بيانات العملاء

وحرصا على بيانات العملاء يحذر البريد المصري دوما عملائه من التعرض لسرقة البيانات عن طريق الرسائل والمكالمات المجهولةن بالتنبه على المواطنين بالحفاظ على سرية بيانتهم الشخصية وعدم الإفصاح عنها لأي شخص، حيث تصل لبعض العملاء رسائل نصية تطلب منهم تحديث أو استلام هدايا وهمية، تطلب من العملاء أرقام كروت الدفع الخاصة بهم، والرقم السري وبيانات الحسابات المالية.

ونصحت هيئة البريد المواطنين حين التعرض لمثل تلك الرسائل والمكالمات الاتصال بالخط الساخن 16789، لتقديم أي استفسارات أو شكاوى، وعدم التفاعل مع مثل هذه الرسائل، أو الضغط على أي روابط ترد من أرقام مجهولة، وعدم إعطاء أي معلومات خاصةٍ بالحسابات، مثل الأرقام المسجلة خلف البطاقة، أو تاريخ انتهاء البطاقة، أو الرقم السري، أو رقم البطاقة الشخصية إلى أي شخص، أو تسجيل أي منها على صفحات أو روابط غير معلوم مصدرها، حفاظًا على البيانات الشخصية والحسابات المالية.

جوائز حصل عليها البريد المصري

ونتيجة للخدمات التي يقدمها البريد المصري للمواطن، فاز بجائزة التميز الرقمي كأفضل مؤسسة بريدية عربية في مجال التحول الرقمي2021، كما فاز بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثانية لأفضل وحدة متميزة في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، التي تُُمنح للجهات المحققة لأعلى النتائج في تقديم الخدمات للمواطنين.