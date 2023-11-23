تعرف على موعد أول إجازة للطلاب في الشهر المقبل.. أسبوعان كاملان

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منح الطلاب والمعلمين إجازة لمدة أسبوعين كاملين بمناسبة الانتخابات الرئاسية.

وذكرت وزارة التربية والتعليم في بيان لها، أنّ الإجازة التي سيحصل عليها الطلاب ستكون خلال شهر ديسمبر المقبل، وذلك بمناسبة الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى إجازة نهاية الأسبوع الرسمية.

تفاصيل إجازة الطلاب في ديسمبر

وتضم الإجازة، 3 أيام للانتخابات الرئاسية، أي أيام «10 و11 و12 ديسمبر»، بالإضافة إلى إجازة نهاية الأسبوع الرسمية جمعة وسبت في أول الأسبوع وآخره في جميع المحافظات، وفيما يلي تفاصيلها الكاملة:

- أيام 1 و2 و3 ديسمبر: انتخابات المصريين في الخارج.

- أيام 10 و11 و12 ديسمبر: الانتخابات في الداخل.

- 14 ديسمبر: تلقي الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة.

- 15 و16 ديسمبر: البت في الطعون المقدمة بقرارات اللجان العامة.

- 18 ديسمبر: إعلان النتيجة ونشرها في الجريدة الرسمية.

وتأتي هذه الإجازة لمنح الطلاب والمعلمين فرصة للاستعداد للانتخابات الرئاسية، وممارسة حقهم في عملية التصويت واختيار مستقبل البلاد.

لجان الانتخابات الرئاسية

وطالبت وزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية المختلفة بالعمل على إخلاء المدارس التي تمّ تحديدها كلجان في الانتخابات الرئاسية، في الفترة المذكورة بالتنسيق مع المحافظ وتجهيزها لاستقبال العملية الانتخابية، مشددة على ضرورة تجهيز المدارس التي ستتمّ بها عملية الاقتراع.