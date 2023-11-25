حقوق المنصورة تنظم ندوة عن الحقوق والواجبات العامة

أعلنت جامعة المنصورة عن قيام كلية الحقوق اليوم بتنظيم ندوة تعريفية عن الحقوق والواجبات العامة، من أجل تعزيز دور الشباب في المشاركة السياسية تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وريادة السيد الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وتنظيم الدكتور وليد محمد الشناوي عميد الكلية.

ندوة بحقوق المنصورة

وأوضحت جامعة المنصورة في بيان لها أن الندوة جاءت بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية وطلاب الدراسات العليا وطلاب الليسانس، وحاضر بالندوة الدكتورة بسمه أمين مدرس القانون العام بالكلية.

دور الشباب في المشاركة الانتخابية

وأكدت الجامعة أن الندوة تناولت أهمية دور الشباب في المشاركة الانتخابية باختيار رئيس الجمهورية وضرورة الذهاب لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الانتخابات حق كفله الدستور والقانون، والانتخابات هي الطريق السليم للديمقراطية وبناء الجمهورية الجديدة، وأنه لا مجال للمزايدات والتدخلات والشائعات والفكر المتطرف الذي يستهدف إفساد المناخ الديمقراطي الذي سلكته الدولة المصرية.

وأكدت أهمية الولاء والانتماء للوطن وضرورة المشاركة السياسية الإيجابية، وتكاتف جميع أطياف الشعب في مواجهة الأعداء بالداخل والخارج والحث على أهمية مشاركة الشباب في الاستحقاقات الانتخابية، واختتم اللقاء بفتح باب المناقشات للحضور.