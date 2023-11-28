التحقيق مع إدارة مدرسة للتقصير ونقل مدرس لاستخدامه عقاب بدني ببني سويف

قرر الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إحالة إدارة المدرسة للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية للتراخي والتقصير في أداء العمل وعدم المتابعة الجادة، بجانب نقل أحد المعلمين بالمدرسة وإحالته للتحقيق لاستخدامه العقاب البدني بالمخالفة لقرارات وتعليمات الوزارة.

وكيل تعليم بني سويف يفاجئ مدرسة الجزيرة

وفاجئ وكيل تعليم بني سويف بزيارة مدرسة الجزيرة الابتدائية التابعة لإدارة تعليم بني سويف، اليوم الثلاثاء، حيث تفقد حجرات الدراسة ومعامل الأوساط والأنشطة المختلفة، فضلاً عن لقاء عدد من التلاميذ وتبادل معهم أطراف الحديث والحوار مستمعا لارائهم حول العملية التعليمية، ومستوى امتحان شهر نوفمبر.

كما تابع وكيل الوزارة الانتظام في الحضور و ممارسة الأنشطة ثم متابعة سجلات المدرسة من حضور وانصراف وسجلات الأمن والاجازات وجداول تشغيل المعامل والمكتبة وسجلات الجمعية التعاونية «المقصف».

إحالة للتحقيق ونقل مُعلم

ورصد وكيل الوزارة خلال الزيارة، تقصير وخلل في سير العملية التعليمية وعدم انضباطها، حيث قرر إحالة إدارة المدرسة للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية للتراخي والتقصير في أداء العمل وعدم المتابعة الجادة، بجانب نقل أحد المعلمين بالمدرسة وإحالته للتحقيق لاستخدامه العقاب البدني بالمخالفة لقرارات وتعليمات الوزارة.

متابعة سير العمل بديوان إدارة بني سويف التعليمية

كما تضمنت الزيارة، متابعة سير العمل بديوان عام إدارة تعليم بني سويف، حيث تفقد وكيل الوزارة يرافقه أحمد عزت مدير عام الإدارة، مكاتب وأقسام الإدارة للاطمئنان على انضباط العاملين والالتزام بالمواعيد الرسمية، والتقى بعدد من المواطنين المترددين على ديوان الإدارة للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة لهم.

كما عقد وكيل الوزارة اجتماعا مع مديري المراحل ورؤساء الأقسام لمناقشة المخالفات والسلبيات التي تم رصدها خلال زيارته المدرسة وإيجاد الحلول السريعة، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار المتابعة اليومية للمدارس لتحقيق الانضباط وانتظام العملية التعليمية وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي والبعد عن العقاب البدني والنفسي للطلاب، وعدم السماح بالتقصير في الارتقاء بمنظومة العملية التعليمية وأن يقوم كل فرد بأداء دورة المنوط به في المنظومة التعليمية على أكمل وجه.