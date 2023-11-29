«منتدى جيمس» بشرم الشيخ يناقش أنشطة بناء القدرات للمشروعات الممولة

ناقش اليوم الثالث لبرنامج منتدى جيمس وإفريقيا، الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور إسلام أبوالمجد، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، عدة جلسات علمية، استعرض فيها ممثلو المشروعات في مجالي الأرض والبيئة البحرية، الأنشطة التدريبية الخاصة بكل مشروع التي تهدف لبناء القدرات.

تطوير خطط بناء القدرات

وأسفرت الجلسة، عن الاتفاق على تطوير خطط بناء القدرات لتنال دعمًا ماديًا أكبر وتستوعب عددًا أكبر من المتدربين، والعمل على زيادة دمج المرأة ورفع الكفاءة، وتيسير نقل التكنولوجيات الحديثة، وتطبيق تقنيات الاستشعار من البُعد في مجالات التنمية المستدامة طبقًا للمؤشرات الدولية، وتقديم الاستشارات العلمية لمُتخذي القرار بين المؤسسات المختلفة في مجال الدراسات التخطيط العمراني، والتطوير من خلال استخدام الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتعليم الآلة وتطوير الخرائط الملاحية الإلكترونية.

منح دراسية لجميع الفئات الشبابية

وأكدت الدكتورة إلهام محمود علي، أستاذ البيئة البحرية بجامعة السويس والاستشاري العلمي للمشروع بالهيئة القومية للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء والمنسق العام للمنتدى، أن البرنامَج يوفر المنح الدراسية لجميع الفئات الشبابية وتمكين المرأة الإفريقية والحفاظ على بيئتها ومراقبتها وتقييمها، من خلال نقل التكنولوجيا في بناء القدرات.

كما تم الاتفاق على التواصل بين جميع الدول الإفريقية ومشاركة المعلومات، إلى جانب الحاجة لمزيد من التدريب من خلال البرامج البحثية، واعتبار اللغة إحدى التحديات في نقل الخبرات بين الدول الإفريقية.

كما تمت الإشارة إلى دور مصر لرفع القدرات للدول الشقيقة الإفريقية، من خلال توفير منح دراسية للدراسات الجامعية والدراسات العليا الماجستير والدكتوراه في كافة التخصصات، وخصوصًا تكنولوجيا الفضاء وتطبيقات الاستشعار من البُعد، بالإضافة إلى تقديم العديد من الدورات التدريبية قصيرة الأمد في هذه التخصصات.