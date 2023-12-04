بالزي الفرعوني والكعك.. المصريون يختتمون التصويت في انتخابات الرئاسة بالخارج

لفت المصريون في الخارج أنظار العالم أجمع أثناء مشاركتهم في انتخابات المصرية في الخارج، بطقوسهم وتقاليعهم التي ينفردون بها دون غيرهم، تعبيرا منهم عن «مصريتهم» وانتمائهم للوطن وذلك أثناء التصويت في آخر أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

وتعبيرًا منها عن حبها لمصر وسعادتها بالعملية الانتخابية، حرصت سيدة مصرية في روما على تصنيع الحلويات المصرية الشرقية في «الصواني» لتوزيعها على أبناء الجالية في اليوم الثالث من التصويت بالخارج بالانتخابات الرئاسية 2024، أمس، لإضفاء جانب من البهجة على أبناء الجالية خلال المشاركة في العرس الديمقراطي.

وفي فرنسا أبتكر مواطن مصري نوعًا جديدًا من التقاليع، إذ ارتدى الزي الفرعوني وذلك أثناء الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية في مقر السفارة باريس، ليلفت أنظار جميع من يراه.

وعبّر أبناء الجالية المصرية في دبي عن سعادتهم بالمشاركة انتخابات الرئاسة 2024، وأثناء التصويت في اليوم الثالث والأخير في التصويت أمام القنصلية المصرية بدبي، أمس، نشدوا الأغاني الوطنية على أنغام المزمار والطبل البلدي.

سفارات مصر في عدد من البلاد تغلق أبوابها عقب نهاية اليوم الثالث من التصويت

وأعلنت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنَّ سفارات مصر في إيران وأذربيجان وموريشيوس وتركيا وروسيا وبيلاروسيا وإثيوبيا وإريتريا وأوغندا وجيبوتي وتنزانيا وكينيا والصومال، والبحرين والكويت وقطر، أغلقت باب التصويت عقب نهاية اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية 2024، وقام المشرفين على الصناديق الانتخابية في تلك الدول، بتشميع الصناديق بالشمع الأحمر، تمهيدًا لبدأ إجراءات الفرز.

تمهيدا لفرز الأصوات.. سفارتا مصر بالإمارات وسلطنة عمان تغلقان باب التصويت

وأغلقت سفارتا مصر في الإمارات وسلطنة عمان، باب التصويت في اليوم الثالث والأخير من انتخابات رئاسة الجمهورية المصرية، وقام المشرفين على الصناديق الانتخابية في الدولتين، بتشميع الصناديق بالشمع الأحمر، تمهيدًا لبدأ إجراءات الفرز.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدَر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.