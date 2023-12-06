إزالة 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية في مركز ناصر ببني سويف

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر شمال بني سويف، اليوم الأربعاء، 7 حالات تعد في المهد على الأراضي الزراعية، بالتعاون مع الإدارة الزراعية بالمركز، والأجهزة المعنية، تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.

محافظ بني سويف يتابع جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.

إزالة 7 حالات تعد على الأراضي بناصر

وكشف بيان صادر عن إدارة الإعلام بديوان عام محافظة بني سويف، اليوم، إزالة 7 حالات تعد في المهد، خلال الفترتين الصباحية والمسائية في الـ24 ساعة الأخيرة، بكافة قرى مركز ناصر، واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة في هذا الشأن.

تكثيف أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في بني سويف

وأكد محافظ بني سويف، خلال تصريحات صحفية، على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.