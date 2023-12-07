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عضو بـ«الشيوخ الأمريكي»: قتل أكثر من 15 ألف شخص في غزة فشل أخلاقي لإسرائيل

كتب:

شريف سليمان
04:36 ص | الخميس 07 ديسمبر 2023
تدهور الأوضاع في قطاع غزة

تدهور الأوضاع في قطاع غزة

أكدت العضوة الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكي إليزابيث وارن، أنه يجب العودة إلى وقف إطلاق النار في غزة وتمديده إلى فترات طويلة وإطلاق سراح الرهائن، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وذكرت، أن نتنياهو يتسبب في كارثة إنسانية بقتل آلاف المدنيين في غزة ويفاقم مخاطر توسيع الصراع في الشرق الأوسط، مشددةً على أن قتل أكثر من 15 ألف شخص في غزة فشل أخلاقي لإسرائيل.

 

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