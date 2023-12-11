بدء ساعة الراحة للقضاة المشرفين على انتخابات الرئاسة في اليوم الثاني

بدأت منذ قليل ساعة الراحة للقضاة المشرفين على انتخابات الرئاسة في اليوم الثاني للانتخابات، والمقرر أن يستمر حتى الساعة التاسعة مساء، بحسب ما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، في الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، والمقرر أن تنتهي غداً الثلاثاء الموافق 12 من شهر ديسمبر الجاري.

ساعة الراحة للقضاة، وفق الهيئة الوطنية للانتخابات، تبدأ من الساعة الثالثة مساءاً وتستمر حتى الساعة الرابعة مساءاً، لتعود بعدها استئناف عملية التصويت مباشرة، بالتنسيق الكامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات واللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية.

أبرز المعلومات عن اليوم الأول في انتخابات الرئاسة 2024

- انتظام سير عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

- حرصت الهيئة على تواصلها الدائم والمستمر مع اللجان العامة.

- وجود إقبال كثيف غير مسبوق من جمهور الناخبين.

- دفعت الهيئة الوطنية بالعديد من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الاحتياطيين إلى عدد من اللجان الفرعية.

- شكرت الهيئة جموع أبناء الوطن، والذين أظهروا وعيا عميقا بأهمية المشاركة الإيجابية الفاعلة في هذا الاستحقاق الانتخابي.

الإجراءات القانونية

وفي سياق متصل، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمرها أمس، وجود أكثر من 5 ملايين ناخبا استعلموا عن لجانهم على موقع الهيئة حتى منتصف يوم أمس، ورصدت تصويت إحدى الناخبات بعد سابقة تصويتها بالخارج وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتها للتحقيق، مؤكدة استمرار عمل اللجان الفرعية حتى آخر ناخب متواجد نظرا للإقبال غير المسبوق.