توافد الشباب للتصويت في الساعة الأخيرة للانتخابات الرئاسية بجاردن سيتي

مازال الإقبال على المقر الانتخابي بمدرسة قصر الدوبارة بشارع قصر العيني من جانب الشباب مستمر حتى قبيل غلق المقرات الانتخابية في كافة محافظات مصر في آخر أيام الانتخابات الرئاسية 2024 وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وقد بدأت الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 يوم الأحد المواقق 10 ديسمبر على أن تنتهي يوم الثلاثاء القادم 12 من الشهر نفسة في ظل تنافس أربعة مرشحين.

كما يبلغ عدد الناخبين في محافظة القاهرة 8 ملايين و236 ألفا و761 ناخبا موزعين على 45 لجنة عامة بها 961 لجنة فرعية «مدرسة» داخل 444 مركزا انتخابيا، إضافة إلى 58 لجنة للوافدين.