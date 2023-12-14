محول بتكلفة 2 مليون جنيه لإنارة طريق «ميت الديبة - الشقة» بكفر الشيخ

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين بمحافظة كفر الشيخ، تركيب محول لإنارة طريق «ميت الديبة - الشقة» بتكلفة 2 مليون جنيه، في إطار الجهود المبذولة للانتهاء من خطة الإنارة بالمركز للعام 2023 - 2024.

تركيب محول لإنارة طريق «ميت الديبة - الشقة»

وقال اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، إنّه تم اليوم الخميس، تركيب محول لإنارة طريق «ميت الديبة - الشقة» بتكلفة 2 مليون جنيه، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأكد «كشك»، أنّ تركيب المحول الجديد، يأتي في إطار تحسين مستوى الإنارة بطريق «ميت الديبة - الشقة»، مقدماً الشكر لفريق العمل بهندسة كهرباء قلين، على مجهوداتهم المبذولة لدعم وتطوير شبكات الكهرباء بمركز ومدينة قلين.

تدعيم القرى والمراكز بالطاقة الكهربائية اللازمة

وشهدت محافظة كفر الشيخ، خلال الفترة الماضية، العديد من الافتتاحات والتوسعات وأعمال التجديد والإحلال خاصةً في قطاع الكهرباء، لتحسين الخدمة للمشتركين، وتدعيم القرى والمراكز بالطاقة الكهربائية اللازمة.