ضبط 2 طن سماد قبل تهريبه وبيعه في السوق السوداء بالشرقية 

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، 2 طن و350 كيلو سماد «يوريا» مدعم، محمل علي سيارة ربع نقل، قبل تهريبه والإتجار به في السوق السوداء بمركز فاقوس.

ضبط سيارة ربع نقل محملة بـ47 جوال سماد يوريا

وقالت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، إن إدارة تموين فاقوس شنت حملة تموينية، برئاسة محمد سليمان، مدير الإدارة.

وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة ربع نقل محملة بـ47 جوال سماد اليوريا 46%، مخصص للجمعيات الزراعية، ومحظور تداوله بالأسواق، زنة الجوال 50 كجم، بإجمالي كمية 2350 كجم، وجرى تحرير محضر بالواقعة ضد المخالف.

كما تمكنت الحملة من تحرير تقريرين ضد أصحاب مخابز مخالفة، لإنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير تقريرين إثبات حاله إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.

تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية مجهوداتها، لتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة، للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.