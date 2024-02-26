كيفية شحن كارت الكهرباء بالموبايل من المنزل.. «مش هتروح الشركة»

على مدار السنوات القليلة الماضية، ومنذ بدء تركيب عداد الكهرباء مسبق الدفع «الكارت» للمتقدمين على عداد الكهرباء الجدد، وأصبح هذا العداد محل اهتمام الكثير من المواطنين، إذ بدأوا في البحث عن كيفية استخدامه الاستخدام الأمثل، حتى يتمكنوا من تجنب التعرض للغرامات المالية أو الدخول في شريحة أعلى بسبب بعض الأخطاء الشائعة، ما يجعلهم يهتمون بمعرفة كيفية شحن كارت الكهرباء في العداد.

كيفية شحن كارت الكهرباء

وهناك العديد من الطرق المختلفة الت يمكن شحن كارت الكهرباء من خلالها، إذ تعد الطريقة الأساسية هي توجه المواطن إلى شركة الكهرباء لشحن الكارت من خلالها، كما يمكن شحنه عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني مثل فوري وأمان، وتنتشر تلك المنافذ في جميع أنحاء الجمهورية.

كما أطلقت وزارة الكهرباء خدمة جديدة لإمكانية شحن كارت الكهرباء من المنزل علن طريق الموبايل، من خلال تحميل تطبيق سهل من خلال متجر «جوجل».

ماذا يجب فعله قبل شحن كارت الكهرباء؟

وهناك خطوة مهمة يجب أن يقوم المستخدم بإجراءها قبل شحت كارت الكهرباء، فبمجرد انقطاع التيار الكهربي بعد نفاذ قيمة كارت الشحن، يقوم المواطن بوضعه في العداد قبل شحنه حتى يتم تشغيل الكهرباء على الاحتياطي الموجود في الكارت، والذي يتيح الفرصة للمواطنين باستخدام الكهرباء لحين شحن كارت الكهرباء، وبعد أن يتم وضعه في العداد تعود الكهرباء مرة أخرى، ثم يسحب العميل الكارت من العداد، ويتوجه لأقرب منفذ ليتم شحن الكارت حسب احتياجاته.

كيفية شحن كارت الكهرباء بخاصية NFC

- في البداية يجب أن يقوم المواطن بتحميل تطبيق «سهل» على الهاتف المحمول، في حالة إذا كان عداد الكهرباء ذات نوع جلوبال.

- وفي حالة إذا كان عداد الكهرباء من الأنواع الآخر غير جلوبال، يتم تحميل تطبيق فوري أو خالص من متجر جوجل.

- وبعدها يقوم المواطن في شحن كارت الكهرباء بالدخول إلى التطبيق ويتم تسجيل الحساب الخاص به ليقوم بشحن الكارت عن طريق الهاتف المحمول.

- يتم فتح الكاميرا من التطبيق حتى يتم إجراء المسح على كارت الكهرباء حتى يتم قراءة بيانات كارت العداد على التطبيق.

- وبعدها يتم تأكيد طلب شحن كارت العداد حتى يتم شحنه بالرصيد المطلوب وفق القيمة التي حددها المواطن.

- ويمكن شحنه من خلال التوجه إلى مراكز الشحن التابعة لشركة الكهرباء، والتي تحرص على تقديم الخدمة دون رسوم إضافية.

شحن كارت الكهرباء من تطبيق فوري

وكما يمكن شحن الكارت من خلال تطبيق فوري، يمكن أن يتم شحنه أيضا من خلال منافذ شركات التحصيل الإلكتروني «فوري - مصاري - Bee - أمان- وقتي - تمام - سداد - ممكن - ضامن»، ويتمّ إضافة رسوم خدمة إضافة لقيمة الشحن.

نصائح عند شحن كارت الكهرباء

- يجب أن يحرص المواطن على شحن عداد الكهراء مسبق الدفع في الأيام الأولى من كل شهر، إذ يكون العداد على الشريحة الأولى.

- يجب مراقبة قيمة الشحن الموجودة في العداد، وعند اقتراب نفاذها يجب أن يحرص المواطنين على ترشيد الاستهلاك لأنه في الأيام الأخيرة من الشهر يكون على أعلى شريحة له.

- احرص على ضبط التاريخ والوقت الخاص بالعداد في حالة إذا كان غير مظبوط، حتى يكون الحساب سليم.

- يجب تجنب التلاعب في الغطاء الخاص بعداد الكهرباء مسبق الدفع لتجنب فصل العداد أو التعرض لغرامة مالية، وفي حالة إثبات التلاعب في العداد يتم فرض غرامة مالية محددة على العميل طبقا للرسوم المقررة بالشركة.

- يجب أن يحرص العميل على تجنب زيادة الأحمال عن الحد المسموح له من قبل الشركة، والذي يصل إلى 80 أمبير، تجنبا لتعرض عداد الكهرباء لفصل التيار الكهربائي عنه بدون سابق إنذار.