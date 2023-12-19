مطربون قدموا أغنيات بأسماء أبنائهم.. «كنزي وأيام وياقوت»

شهدت الآونة الأخيرة ظهور مجموعة من المطربين الذين يتغنون بأسماء أبنائهم تعبيرا عن مدى حبهم لهم، ويظهر ذلك من خلال كلمات الأغنية التي تصف لهم مشاعر الحب و الاهتمام، كما أنها تظل ذكرى خالدة لهم على مدى مراحل عمرهم، وآخرهم المطرب محمد نور الذي طرح أغنية تحمل اسم ابنته.

محمد نور

أصدر المطرب محمد نور أغنية تحمل اسم ابنته «عاليا» والتي شاركت معه في كليب هذا العمل، وطرحها منذ يومين على تطبيق «يوتيوب»، إذ تحمل معاني هذه الأغنية الحب و وو الاهتمام بابنته، وهي من كلمات ميشال توفيق، وألحان محمد غارب، وإخراج بتول عرفة، وتم تصوير الفيديو كليب في مصر، وصدرت هذه الأغنية بعد تقديمه أغنية أخرى أيضا وذلك في عام 2018 تحت عنوان «مسا مسا».

عمرو دياب

طرح الفنان عمرو دياب مجموعة من الأغنيات التي تحمل أسماء أبنائه منهم أغنية «نور العين» والتي أهداها إلى أبنته نور من زوجته الأولى شيرين رضا، وآخرها أغنية «كنزي» التي أهداها إلى ابنته كنزي، وهي من كلمات محمد الرفاعي، وألحان رشيدة الحارث، وتوزيع فهد.

تامر عاشور

أصدر المطرب تامر عاشور ألبوما عام 2018 يحمل اسم «أيام» وهو اسم ابنته التي رُزق بها في العام نفسه، وصرح خلال لقاء تليفزيوني سابق بأن سبب اختيار هذا الاسم لابنته أنها كانت سببا في الخير والسعادة له، وكانت أغنية «أيام» من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع نابلسي، حيث تم تصويرها فيديو كليب في إيطاليا.

عمرو مصطفى

كما كشف الفنان عمرو مصطفى عن أسباب تسميه أغنيته باسم «سلمى» وهي من ألبوم «لعبت مع الأسد»، وقال إن سبب التسمية يرجع إلى ابنته التي تحمل الاسم نفسه وأن هذا العمل إهداء خاص لها، وهي من ألحانه.

أحمد مكي

حرص الفنان أحمد مكي على تقديم أغنية لابنته تحمل اسم «أغلى من الياقوت»، حيث كتبها وأخرجها و غناها خصيصا لها، وتم تصوير الفيديو كليب بمحافظة الفيوم.