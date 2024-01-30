رابط الاستعلام عن شكاوى معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم

توفر الدولة العديد من الخدمات الحكومية بشكل إلكتروني، تيسيرا على المواطنين، ومن ضمن تلك التيسيرات إتاحة وزارة التضامن الاجتماعي، طرق الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم، عبر زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة، لمعرفة ما وصلت إليه الشكوى المقدمة من أصحاب تلك الفئة.

ويحتاج مستفيدو برنامج تكافل وكرامة لتقديم شكوى في حال التعرض لأي عطل في البطاقة أو مشكلة في عملية الصرف، وهو ما نعرض خطواته في السطور التالية:

الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم

ويمكن الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن واتباع ما يلي:

1- الدخول على موقع بوابة الاستعلامات عن الشكاوى التابعة لوزارة التضامن من خلال الضغط هنا.

- إدخال الرقم القومي الخاص بالشخص المكون من 14 رقما.

- اختيار استعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بإدخال الاسم أو الرقم القومي.

- الضغط على عرض أو بحث وستظهر نتيجة الاستعلام للمواطن.

ستظهر حالة الشكوى ونتيجتها بتفعيل البطاقة أو سبب توقفها أو عدم الصرف وغيرها.

تسجيل شكاوى لبرنامج تكافل وكرامة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان لها أنه في حال الرغبة في تقديم شكوى لبرنامج تكافل وكرامة يتم اختيار وتحديد نوع الشكوى، وكتابة الشكوى بالتفصيل والاحتفاظ بالرقم للاستعلام عن ما وصلت إليه من نتائج، وذلك في إطار سلسلة الخدمات التي تقدمها الوزارة من أجل تسهيل مهمة الحصول على كافة الامتيازات والخدمات التي تقدمها بشكل سهل.​​​

كيفية تسجيل شكوى تكافل وكرامة

1- وعند تقديم وتسجيل شكوى تكافل وكرامة، عليك الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي ثم تسجيل الرقم القومي.

2- وبعدها يتم الضغط على كلمة تسجيل شكوى.

3- يظهر للمتقدم بالشكوى صفحة البيانات.

4- يتم كتابة بيانات تفصيلة عن الشخص، والتي تشمل المحافظة، الحالة الاجتماعية، والمركز/ قسم الشرطة التابع له.

5- ثم يتم تحديد نوع الشكوى من قائمة الاختيارات

6- يتم كتابة عنوان المتقدم للشكوى بالوصف التفصيلي.

7- كتابة رقم التليفون المحمول للمتقدم بالشكوى أو أي رقم من أفراد أسرته.

8- كتابة تفاصيل الشكوى.

9- الضغط على كلمة تسجيل.

10- ستظهر رسالة تم تسجيل الشكوى بنجاح ورقم الشكوى عليك الاحتفاظ به للاستعلام فيما بعد.

11- طباعة الشكوى التي تم تسجيلها بالضغط على كلمة طباعة.

12- يظهر محتويات الشكوى وتشمل التاريخ ومحتوى الرد على الشكوى.

في حال القبول سيظهر للشخص بياناته والمحافظة والإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل به وحالة البطاقة، ورقم بطاقة تكافل وكرامة للمواطن، وفي حال إذا كانت البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن، ويتم الرد على الشكوى في أسرع وقت ممكن.

الاستعلام عن فيزا كرامة بالرقم القومي

يمكن للمواطنين الذين يتلقون دعم تكافل وكرامة، الاستعلام عن الاستعلام عن فيزا كرامة بالرقم القومي، باتباع الخطوات التالي:

- الدخول على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة من هنــــــــــا.

- ادخل الرقم القومي لصاحب كارت تكافل أو كرامة.

- يرجي كتابة الرقم بشكل صحيح.

- اضغط على أيقونة استعلام.

- تظهر الخدمة المرغوبة فيها.

مزايا الحصول على تكافل وكرامة

1- يمكن صرف المنحة لأصحاب تكافل وكرامة من خلال كارت ميزة، ويتم الصرف من أي ماكينة صرف آلي.

2- متاح لتلك الفئة القيام بكل المعاملات التجارية والحكومية.

3- يمكن من خلال كارت ميزة الذي يحصلون عليه دفع فاتورة المياه والكهرباء.

من يحق لهم الحصول على تكافل وكرامة؟

- عدم العمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

- ألا يكون المتقدم لبرنامج تكافل وكرامة يتقاضى معاشا تأمينيا.

- يجب أن تكون الأسرة لديها أبناء حديثي الولادة حتى سن 18 عامًا، بشرط أن يكون الأبناء من 6 لـ 18 عامًا مقيدين بمراحل التعليم المختلفة.

- أن يكون المتقدم من المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا.

أن يكون المتقدمون من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل.

- أن يكون من الأيتام الذي لا ينالون الرعاية من الأب والأم.

- المرأة المعيلة ولديها أبناء تجاوز أعمارهم الـ 18 عامًا.

- الأبناء الأكبر من 18 عامًا مهجوري العائل.

المستندات المطلوبة للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة

- صور من بطاقات الرقم القومي لأفراد الأسرة للأفراد 18 سنة فأكثر.

- صور من شهادات ميلاد الأبناء الأقل من 18 سنة.

- صورة من البطاقة التموينية.

- قيد مدرسي لجميع الأطفال.

- قيد للأبناء بالجامعات.

- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

- صور من وثائق الوفاة أو الهجر أو الزواج أو الطلاق.

- صور من إيصالات استهلاك كهرباء.

- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة الأمراض المزمنة.

- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.