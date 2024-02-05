كيفية تفعيل بطاقة التموين إلكترونيا.. إليك خطوات سهلة

كيفية تفعيل بطاقة التموين، تتيحها وزارة التموين للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية، التي تطبق عليها شروط الحصول عل دعم تمويني شهريا، حيث يتم تفعيل البطاقة، من خلال إرسال رسالة بنصية عبر الموبايل، أو عبر الرابط الإلكتروني الخاص ببوابة مصر الرقمية.

كيفية تفعيل بطاقة التموين برقم التليفون

لتفعيل بطاقة التموين برقم الهاتف، اتبع الخطوات التالية:

1 - ارسل رسالة نصية فيها رقم 1 إلى الرقم المحدد 9136.

2 - الأرقام مكتوبة باللغة الإنجليزية وليست بالعربية.

3 - استلام رسالة على نفس الموبايل مدون بها الرقم السري والكود ببطاقة التموين.

4 - تتمكن الأسرة بعد 72 ساعة من تفعيل البطاقة، وصرف المقررات التموينية في الشهر التالي.

خطوات تفعيل بطاقة التموين عن طريق بوابة مصر الرقمية

1 – الدخول على بوابة مصر الرقمية.

2- اختيار خدمة التموين.

3 - أيقونة تفعيل بطاقة التموين.

4 – تدوين بيانات البطاقة التموينية.

5 – تدوين بيانات المستفيدين من البطاقة التموينية.

6 – الضغط على بند موافق.

7 – الضغط على أيقونة التالي.

8- يعقب ذلك إرسال رسالة عبر المحمول المسجل على بوابة مصر الرقمية بكود تفعيل البطاقة.

استخراج بطاقة تموين لأول مرة من بوابة مصر الرقمية

- ادخل إلى بوابة مصر الرقمية هنـــــــــا.

- اضغط على خدمات التموين.

- اضغط على «إصدار بطاقة تموين جديدة».

- إدخال المحافظة المسجلة بالرقم القومي.

- اختر مكتب التموين الأقرب إليك.

- اضغط على «موافق على الشروط والأحكام».

- ستظهر لك رسالة بأنّه تم «إرسال طلبك بنجاح».

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة تموين

- صورة البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للأبناء.

- رقم تليفون مسجل باسم صاحب البطاقة التموينية.

- صورة بطاقة رقم قومي سارية للأرملة أو المطلقة.

- صورة شهادة وفاة كمبيوتر للزوج «للأرملة».

- صورة قسيمة طلاق كمبيوتر حديثة «للمطلقة».

- أصل استعلام عن تكافل وكرامة مختوم «للمستفدين من تكافل وكرامة».

- صورة كارنيه الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.

- شهادات ميلاد أبناء وزوجات الشهداء.

- صورة بطاقة الأسر البديلة، رسمية ومعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.

- صورة بطاقة ميزة الخاصة «لأصحاب معاش التضامن الاجتماعي».

خطوات استخراج بدل بطاقة التموين بدل تالف أو فاقد

1– الدخول على منصة مصر الرقمية على الرابط.

2– الضغط على أيقونة التموين.

3– اختيار خدمة إصدار بدل تالف أو فاقد.

4– كتابة البيانات التي تشمل على «الاسم – رقم البطاقة التموينية – عدد الأفراد – المحافظة – المديرية – الإدارة التموينية – مكتب التموين».

5– الضغط على ايقونة الموافقة على الشروط والأحكام.

6– اختيار طريقة الاستلام إما «عنوان منزلك – أو أقرب مكتب تموين».

7 – تدوين بيانات بطاقة ATM على أن تكون سارية.

8- الضغط على أيقونة سدد الآن.

9- استلام البطاقة خلال فترة من أسبوع إلى 3 أسابيع.

فئات مسموح لها بإضافة المواليد على بطاقة التموين

1- مستفيدو معاش تكافل وكرامة.

2- مستفيدو بطاقة الخدمات المتكاملة.

3- الأرامل.

4- المطلقات.

قرار بزيادة حصة السكر لحاملي بطاقات التموين

هذا وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، قد أصدر مؤخرا قرارا بصرف كمية إضافية من السكر للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية، على أن تتوفر لدى مكاتب صرف التموين ولكن بالسعر الحر، مع إضافة كمية السكر المدعم المخصص لهم شهريا.

وجاء نص وزير التموين والتجارة الداخلية، على صرف الكميات التالية:

- صرف كيلو سكر حر إضافة إلى الكمية المحددة للبطاقة التموينية شهريا، والتي يقل عدد الأفراد المستفيدين بها عن 4 أفراد، وذلك بسعر 27 جنيها.

- صرف 2 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي يبلغ عددها إلى أكثر من 4 أفراد، بسعر 27 جنيها.