«الأهلي المصري» يعرض جدارية فنية لفريق عمله تخلد مسيرة 125 عاما

أقام البنك الأهلي المصري احتفالية بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، لتكريم الفائزين في المسابقة الفنية الثقافية للعاملين المبدعين والموهوبين فنيا، التي حملت عنوان «ابدع واحنا معاك»، بحضور هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ويحيى أبوالفتوح وداليا الباز نائبي رئيس مجلس الإدارة، وعدد من قيادات البنك والعاملين، وجرى خلال الاحتفالية إعلان أسماء الفائزين في المسابقة الفنية والثقافية، وتكريم العاملين الموهوبين في النشاط الثقافي في مجالي المسرح والموسيقى والكورال لعام 2023.

تشجيع الحركة الفنية

وخلال الاحتفالية، أعرب هشام عكاشة، عن سعادته بالمسابقة التي تعكس دور البنك الثقافي والفني وجهود كل العاملين المسؤولين عن النشاط التفافي والفني لتشجيع الحركة الفنية، وهو الدور الذي يقوم به البنك بشكل متنامي طوال 125 عاما.

«جدارية 125 عام من الريادة»

أشار إلى «جدارية 125 عام من الريادة» التي جرى رسمها وتجميعها من خلال العاملين الموهوبين بالبنك، ما يعكس ولاءهم له، إذ استمر العمل فيها لمدة سبعة أشهر، لتوثق رحلة البنك الأهلي المصري على مدار 125 عاما، عن طريق ربط الماضي والحاضر بالمستقبل، ولتشكل تحفة فنية تورث للأجيال القادمة، وهي السمة التي تحافظ دائما على ريادة البنك الأهلي المصري كأحد أعمدة القطاع المصرفي والاقتصاد المصري .

بدورها، أكدت حنان الشيخة الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بالبنك الأهلي المصري، على دور البنك واهتمامه الدائم بالعاملين ثقافيا وفنيا واجتماعيا كونهم أحد أهم العوامل الأساسية لنجاح أي مؤسسة، وهو ما يتضح في مشاركات العاملين الموهوبين بفريق البنك للمسرح في عدد من العروض الفنية المسرحية والأوبريت المستوحاة من روائع الأعمال الفنية، وكذا فريق الموسيقى والكورال.