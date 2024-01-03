إعلاميون على مقعد الضيف.. آخرهم منى الشاذلي

ظهر العديد من الإعلاميين في الآونة الأخيرة على مقعد الضيف وتبدلت الأدوار واختلفت المقاعد وأصبحت الإجابة فرضا عليهم، بعدما تحول الإعلاميون كضيوف وذلك نادراً ما يحدث، وأخرهم الإعلامية منى الشاذلي التي حلت ضيفة مع الإعلامي أنس بوخش في أولى حلقات الموسم الجديد من برنامجه في العام الجديد.

منى الشاذلي

ومع بداية العام الجديد ظهرت الإعلامية منى الشاذلي للمرة الثالثة على التوالي على كرسي الضيف وليس الإعلامي، في لقاء مع الإعلامي أنس بوخش في برنامج يقدمه على «يوتيوب» وذلك بعد ظهورها في برنامج «على كرسي المذيع» الذي ظهرت فيه كضيفه عام 2008، والبرنامج الكويتي «مع بو شعيل 2» عام 2023، وكشفت من خلاله الإعلامية منى الشاذلي كواليس عن حياتها المهنية والشخصية.

رضوى الشربيني

ظهرت الإعلامية رضوى الشربيني مقدمة برنامج «هي وبس» الذي يُعرض على قناة «سي بي سي سفرة» كضيفة في إحدى حلقات برنامج «أنا والقناع» الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب على شبكة قنوات «الحياة» و«سي بي سي» وذلك في شهر أبريل من العام الماضي 2023، وتحدثت من خلاله عن تفاصيل شخصية وتجربة الانفصال وعلاقتها بالمجتمع وقناعتها المُرسخة، كما حلت ضيفة الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها عام 2014.

بسمة وهبة

كما ظهرت الإعلامية بسمة وهبة كضيفة في برنامجين على مدار حياتها وهما «أنا والعسل» عام 2013 والذي يقدمه الإعلامي اللبناني نيشان وكشفت بعض الكواليس والأسرار عن حياتها الشخصية والمهنية، كما ظهرت في برنامج آخر عام 2014 تحت اسم «ولا تحلم».