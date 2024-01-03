في ذكرى وفاته الثانية.. ماذا قال إبراهيم حجازي عن الاحتلال الإسرائيلي؟

عامان مرا على على رحيل الناقد الرياضي والكاتب الصحفي الكبير إبراهيم حجازي، الذي وافته المنية في 3 يناير 2022 على إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها للعناية المركزة، ليكون رحيله صدمة كبيرة على الوسط الإعلامي والرياضي.

ذكرى وفاة إبراهيم حجازي

وتأتي ذكرى وفاة الكاتب الصحفي الكبير إبراهيم حجازي، بالتزامن مع استمرار تصاعد الأحداث في قطاع غزة، واستمرار الانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يستهدف الأطفال والكبار والنساء، ولذلك يستعرض التقرير التالي ماذا قال إبراهيم حجازي عن الاحتلال الإسرائيلي؟

رأي إبراهيم حجازي في الاحتلال الإسرائيلي

في لقاء تليفزيوني قديم قال الكاتب الصحفي الكبير إبراهيم حجازي، عن الاحتلال الإسرائيلي، وسبب عدم قدرته على العيش في سلام، إنهم لا يستطيعون أن ينفذوا سلاما، لسبب أن إسرائيل دولة قائمة على قوميات «يهود من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وكل دول أوروبا ومن دول إفريقية» وكل هؤلاء قوميات مختلفة.

وأوضح «حجازي» أنه على سبيل المثال اليهودي الإيطالي لن يتفق مع البقية، إذ إن القوميات لا تذوب، مضيفًا أن تجربة الاتحاد السوفيتي وسقوطه بعد 75 عاما تشكلت كل قومية في دولة وعادت لأصلها، واصفا إسرائيل: «لو مفيش عدو ليهم ومش عاملين العرب عدو ليهم هما هياكلوا بعض علطول.. إحنا المتطرفين دينيا عندنا كي جي 1 بالنسبة لهم».