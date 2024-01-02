محافظ الوادي الجديد يتابع توافر السلع الأساسية في الأسواق

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، بجولة مفاجئة لمتابعة أسواق مدينة الخارجة، وذلك للاطمئنان على توافر السلع الغذائية الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة، يرافقه جهاد متولي رئيس المركز ومحمد رجب مدير مديرية التموين بالمحافظة.

توفير السلع الأساسية في المنافذ الحكومية بالوادي الجديد

بدأ محافظ الوادي الجديد، جولته بزيارة فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة للتأكد من توافر أرصدة السلع التموينية، موجهًا بطرح كميات من السكر المدعم للمواطنين، وتوفيره بالمنافذ التابعة للوحدات المحلية بالمدن والقرى، وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق لضبط الأسعار والإعلان عنها؛ لمنع استغلال المواطنين، كما التقى ببعض المواطنين للاطمئنان على عدم وجود نقص بأي من السلع الأساسية.

حملات تموينية مكثفة بأسواق الوادي الجديد

قال محمد رجب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، إنه يجري حالياً حملة تموينية مكثفة علي الأسواق بمدينة الخارجة وذلك للإطمئنان علي توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين وذلك استعدادا لما أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء بتحديد سعر 7 سلع أساسية منعاً لجشع التجار.