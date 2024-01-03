خبير سياسي: استمرار الحرب لـ3 أشهر يستهدف تنفيذ مخطط اليمين الإسرائيلي

قال الدكتور جهاد حرازين، أستاذ العلوم السياسية، إن قوات الاحتلال لا تزال تمارس جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، منذ 3 أشهر وحتى الآن، لافتا إلى أن العالم لم يحرك ساكنا لوقف إطلاق النار، ولم يتصد للدعم الأمريكي لدولة الاحتلال.

تجاوز الشهداء الـ22 ألف شهيد وأكثر من 57 ألف مصاب

وشدد «حرازين» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، على ضرورة وجود تحرك عالمي لوقف المأساة والمعاناة عن الشعب الفلسطيني، لافتا إلى تجاوز الشهداء الـ22 ألف شهيد وأكثر من 57 ألف مصاب، وأكثر من 10 آلاف مفقود منذ بداية العدوان وحتى الآن.

مخطط اليمين الإسرائيلي

وأردف أستاذ العلوم السياسية، أن قوات الاحتلال دمرت كل مقومات الحياة بقطاع غزة، من مستشفيات ومدارس ومنازل مشيرا إلى أن نتنياهو يواصل إصراره على الاستمرار بالحرب لتحقيق المخطط الخاص باليمين الإسرائيلي.