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القبض على تجار مخدرات في حملة بالخانكة وشبين القناطر

كتب:

محمد بركات
01:34 م | الجمعة 05 يناير 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

نفذت الأجهزة الأمنية، حملات استهدفت حائزي ومتجري المواد المخدرة، بدائرة مركزي شرطة الخانكة وشبين القناطر بالقليوبية.

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية، خلال الآونة الأخيرة، عن ضبط 17 قضية، ضُبط خلالها 25 متهما، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة «حشيش – هيروين – آيس»، بالإضافة إلى «2 بندقية آلية - 2 بندقية خرطوش – 2 طبنجة – 11 فرد محلي – عدد من الطلقات النارية».

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

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