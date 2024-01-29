خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم عبر موقع التأمينات الاجتماعية

خلال العام الماضي، زوّدت الحكومة المعاشات وأجور الموظفين للمرة الرابعة، كنوع من الحماية الاجتماعية لهم في ظل موجات الغلاء، وتتيح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم، من بين حزمة خدماتها الإلكترونية المقدمة للمواطنين.

الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم، خاصة بعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات.

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم

- زيارة موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، هنـــــــــــــا.

- ادخل اسم المستخدم أصحاب المعاش.

- ادخل كلمة المرور.

- سجل الدخول للاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم.

خدمات هيئة التأمينات الاجتماعية

وجرى توفير العديد من الخدمات الإلكترونية عبر موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، منها الآتي:

- الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم.

- الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف.

- الاستعلام عن رصيد حساب مركبة أو أكثر للمالك.

- الاستعلام عن رصيد المؤمن عليه للعاملين بالخارج.

بالإضافة إلى 15 خدمة إلكترونية تأمينية متاحة عبر بوابة مصر الرقمية لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين، والبالغ عددهم 11 مليون شخص.

كيفية عمل حساب على موقع التأمينات

وأتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، التسجيل كمستخدم جديد على موقعها الإلكتروني للاستعلام عن قيمة المعاش ومراحل تطوره، للتيسير على المواطنين من أصحاب المعاشات، والاستفادة بالخدمات الأخرى المتعلقة بالمعاشات.

ويمكن التسجيل كمستخدم جديد على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن طريق اتباع الخطوات التالية:-

- اختيار أيقونة إنشاء حساب جديد.

- اكتب البيانات المطلوبة.

- اكتب الاسم الأول للأم باللغة العربية.

- إدخال الرقم القومي للمستخدم.

- إضافة الرقم التأميني لصاحب المعاش أو المستخدم للموقع.

- كتابة العنوان ورقم الموبايل.

- اكتب كلمة المرور مناسبة وسهلة الحفظ.

- اضغط على أنا لست روبوت.

وفي حالة عدم معرفة الرقم التأميني للمستخدم أو صاحب المعاش، ويمكن الاستعلام عن الرقم التأميني من خلال مركز الاتصال على الخط الساخن رقم 16217 وإدخال الرقم القومي لمعرفته.

رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني

ونفذت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قرار رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه، بداية من شهر يناير.

وجرى رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه، وبذلك سيكون الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1/1/2024 مبلغ 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيهات، بينما سيبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيهًا بدلًا من 8720 جنيهًا.

زيادة المعاشات بداية من شهر يناير

ويصرف 11 مليون شخص من أصحاب المعاش، الزيادة الجديدة للمعاشات، بعد أن أقرت الهيئة رفع الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني.

وترصد «الوطن» جدول صرف المعاشات 2024 بعد الزيادات الجديدة.

- من يتقاضي الحد الأدني 1700 جنيه سيكون بعد الزيادة 2000 جنيه.

- من يتقاضي الحد الأقصى 10900 جنيه سيكون بعد الزيادة 12 ألفا و600 جنيه.

- الحد الأدني للمعاش لمن تنتهي خدمته ستكون 1300 جنيه بدلا من 1105 جنيهات.

- الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيهًا بدلاً من 8720 جنيهًا.

تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم

ويأتي هذا في إطار المحاور التي وضعتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية لتحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

كما يأتي قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني تطبيقا للقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية وتحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

وتيسيرا على أصحاب الأعمال والشركات ذات العمالة التي تزيد على 100 مؤمن عليه يمكنهم تقديم استمارات تعديل الأجور على وسيط إلكتروني «أسطوانة مدمجة CD – فلاش ميموري» تحتوي على الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور إلى مكاتب التأمينات التابعة لهم.