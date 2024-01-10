نبيل عمر: خطاب الكراهية يغذي مسارات التطرف ومن يحارب الدين يخسر

قال الكاتب الصحفي نبيل عمر، إن خطاب الكراهية يغذي مسارات التطرف، ومن يرفض فكرة تطوير الخطاب الديني، يَعتقد أن الهدف منه تغيير الدين وليس المفاهيم ويوضع تحت فكرة محاربة الإسلام.

وأضاف عمر خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أنه بمجرد أن تقول إنك تحارب الدين تخسر المجتمع، لأنه عليك أن تحترم هذه الثقافة وتصوبها وتصححها، وهذا كان وراء فكرة طرح كتابه «الشيطان وتجديد الفكر الديني».

وتابع الكاتب الصحفي، أنه من المهم أن تتحدث عن الدين بحب، لأنك تحتاج لفكر يقربك إلى الله لأن الهدف من الدين التقرب إلى الله بالعبادة والمعاملات، فقد شرع الله الطلاق والزواج والحج وكلها تعاملات مع البشر، وهنا يرشدك الله إلى أن الإنسان هو الهدف، مؤكدًا أن مقصد الشريعة هي العدالة مع الذات والآخر.